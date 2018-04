FAKTA

Verdens bedste borgmester

Hvert andet år uddeler tænketanken The City Mayors Foundation-prisen som verdens bedste borgmester. Prisen går til en borgmester, som giver »enestående bidrag til deres samfund, og som har udviklet en vision for byliv, der har relevans for byer verden over«.

I 2016 gik prisen til Bart Somers, den liberale borgmester i den belgiske by Mechelen, hvor der bor 85.000 indbyggere. 53-årige Bart Somers har været borgmester i Mechelen siden 2001.