Medie: Nordkorea vil stoppe missilaffyringer og lukke atomanlæg Nordkoreas leder gøder jorden forud for topmøde i næste uge.

Med under en uge til et planlagt topmøde på den koreanske halvø meddeler Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han vil lukke et anlæg for atomprøvesprængninger.

Desuden vil Kim Jong-un indstille testaffyringer af ballistiske missiler og prøvesprængninger af atomvåben.

»Fra den 21. april vil Nordkorea stoppe atomforsøg og affyringer af interkontinentale ballistiske missiler, meddeler det statslige nyhedsbureau KCNA ifølge det sydkoreanske Yonhap«.

»Som bevis på løftet om at suspendere atomforsøg vil nord lukke et forsøgsanlæg i landets nordlige del«, skriver KCNA.

Kim Jong-un begrunder ifølge KCNA tiltagene med, at Nordkorea er kommet så langt i udviklingen af atomvåben og missiler, at landet ikke har behov for at foretage flere prøvesprængninger eller affyringer.

Fokus skal ifølge erklæringen i stedet være på at skabe fred mellem de to lande og skabe mere økonomisk vækst i Nordkorea.

USA's præsident, Donald Trump, roser i tweet Nordkoreas beslutning om at indstille forsøg med atomvåben og testaffyringer af missiler.

»Det er rigtig gode nyheder for Nordkorea og verden - stort fremskridt«, skriver Trump og tilføjer:

»Ser frem til vores topmøde«.

Mødes 27. april

Kim Jong-un og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal efter planen mødes den 27. april i grænsebyen Panmunjom, der ligger i den demilitariserede zone, der adskiller de to lande.

Desuden er der udsigt til et historisk topmøde mellem USA og Sydkorea i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Men mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un er endnu ikke i så faste rammer, at sted og tidspunkt for mødet er på plads.

På begge topmøder ventes nordkoreansk afvikling af landets atomvåbenprogram at stå øverst på dagsordenen, skriver Yonhap.

De seneste år har Nordkorea adskillige gange ignoreret internationale forbud mod testaffyringer af ballistiske missiler. Landet har også foretaget underjordiske prøvesprængninger af atomvåben.

Anført af USA har FN vedtaget adskillige sanktioner mod Nordkorea i håb om, at en svækket økonomi vil gøre det svært får landet at finansiere ambitionerne om at udvikle sig til en atommagt.

ritzau