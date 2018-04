Briter truer sociale medier til at beskytte børn bedre

Den britiske regering vil indføre ny regulering målrettet virksomheder bag sociale medier, hvis de ikke gør mere for at beskytte børn.

I et skarpt brev til Facebook, Google, Snapchat, Twitter og andre sociale medier giver sundhedsminister Jeremy Hunt udtryk for sine frustrationer.

»Jeg frygter, at I kollektivt vender det blinde øje til, at en hel generation udsættes for de skadelige følelsesmæssige bivirkninger af sociale medier for tidligt«.

»Jeg er bekymret over, at jeres virksomheder synes at være tilfredse med en situation, hvor tusindvis af brugere bryder jeres egne vilkår og betingelser for minimumsalder«, står der i brevet.

Googles britiske afdeling og Facebook har meldt ud, at de er forpligtet til at beskytte børn og til at arbejde på nye, forbedrede funktioner.

Men der er ingen øjeblikkelig kommentar fra Twitter, Snapchat og andre firmaer.

Det står ikke klart, hvilke reguleringer regeringen vil pålægge. Men virksomhederne har fået frist til udgangen af april til at træffe foranstaltninger til at tackle online-mobning og kontrollere den tid, som børn bruger online.

Udmeldingerne fra ministeren kommer, samtidig med at regeringen meddeler, at den vil lave en undersøgelse af sociale mediers indflydelse på børns mentale sundhed.

ritzau