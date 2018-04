Terroristen fra Bataclan får sin første dom inden ny proces Den eneste overlevende terrorist fra terroraktionen i Paris i 2015 dømt for skyderi i Bruxelles. Stribevis af sager mod hjemvendte og udviste jihadister er på vej.

Første akt i retsopgøret med Salah Abdeslam, den eneste overlevende terrorist fra terroraktionen i Paris 13. november 2015 med 130 dødsofre, sluttede i dag i Bruxelles med en dom på 20 års fængsel til den 28-årige terrorist og hans medskyldige Sofien Ayari.

Ingen af dem var til stede i retssalen i Bruxelles, hvor de var tiltalt for at have skudt på belgiske og franske politifolk 15. marts 2016 i en lejlighed i Bruxelles-forstaden Forest under Salah Abdeslams flugt.

Jeg har tillid til Allah. Mere har jeg ikke at sige. Salah Abdeslam

FAKTA Terrorgruppen Salah Abdeslam, født 1989, blev arresteret 18. marts 2016 i Bruxelles for meddelagtighed i terroraktionerne i Paris 13. november 2015 med 130 dødsofre og 413 sårede, heraf 99 alvorligt. Tre dage tidligere var han undsluppet politiet efter en skudveksling. 22. marts 2016 gennemførte terrorister angreb i en metrostation i Bruxelles og i Zaventem lufthavn. 32 mennesker mistede livet, 340 blev såret. Terroristerne var knyttet til Islamisk Stat, og aktionerne blev organiseret fra Syrien og Bruxelles. Vis mere

Salah Abdeslam, der blev anholdt få dage efter i kvarteret Molenbeek i Bruxelles, befinder sig i en isolationscelle i fængslet Fleury Mérogis uden for Paris.

Den nu stærkt troende muslim, der i sine velmagtsdage som småkriminel i kvarteret Molenbeek i Bruxelles var kendt som en festabe med et stort forbrug af alkohol, betegnede under første del af den nu afsluttede retssag i Bruxelles sagen mod ham som en proces mod alle muslimer, og han nægtede at sige mere.

Anden akt i opgøret med Salah Abdeslam finder sted i 2020 i Paris. Her bliver han sigtet for meddelagtighed i terroraktionerne mod spillestedet Bataclan, flere omliggende cafeer og restauranter samt Stade de France.

Flere processer på vej

Men hermed er det ikke slut med retlige opgør med terrorismen.

Forrige uge arresterede fransk politi seks personer, som er mistænkt for at have bistået terroristen Larossi Abballa, som 13. juni 2016 myrdede to politibetjente i deres hjem i amtet Yvelines vest for Paris for øjnene af parrets søn på godt tre år. Aktionen blev styret fra Islamisk Stat i Syrien.

Dertil kommer en stribe retssager mod hjemvendte jihadister. Politiet har anholdt flere af de omkring 258 voksne, som ifølge det franske indenrigsministerium var vendt tilbage til Frankrig i begyndelsen af marts, og flere vil blive udleveret fra Irak, Syrien og de kurdisk kontrollerede områder.

I langt de fleste tilfælde mistænker myndighederne dem for at have bidraget til terror, og det samme var tilfældet i retssagen i Bruxelles mod Salah Abdeslam.

Hans forsvarer Sven Mary, som er en højt profileret forsvarsadvokat i Belgien, har under hele retssagen forsøgt at overbevise retten om, at Salah Abdeslam og hans to hjælpere, hvoraf en blev uskadeliggjort under skudvekslingen omkring lejligheden i Forest, ikke handlede som terrorister, da de skød på politiet.

De var på flugt, og derfor gjorde de netop alt for at undgå en konfrontation med politiet, lød det fra forsvarerne, som på den måde ville undgå sigtelsen for terrorisme.

Retten købte ikke disse argumenter.

»Karakteren af de våben de brugte, antallet af affyrede kugler og de sårede politifolks tilstand er et klart vidnesbyrd om deres hensigter«, lød det fra dommeren, som betegnede de tre mænd som ’radikaliserede’.

Ifølge anklagemyndigheden forberedte de tre mænd sig på en veritabel belejring, og de havde udtænkt den flugtrute, som gjorde det muligt for Salah Abdeslam at forsvinde, mens en blev skudt af politiets skarpskytter, og den anden hjælper blev arresteret.

Salah Abdeslam kommer ikke til at afsone sin straf i Belgien. Han afventer processen i Paris i 2020 og politiets sidste efterforskning af begivenhederne i Paris 13. november 2015.

Hans personlighed og løbebane er allerede analyseret. Den franske statsborger, der blev født i Bruxelles af fransk-marokkanske forældre, ligner flertallet af de terrorister, som en fransk forskergruppe netop har undersøgt.

Som Salah Abdeslam kommer de fra socialt svage og dårligt integrerede familier. I næsten alle tilfælde har skolegangen været kaotisk, deres beherskelse af fransk og især arabisk er lemfældig, og de slår hurtigt ind på en løbebane som småkriminelle.

Kendskabet til islam og Koranen er også begrænset, men de finder i parolerne om genvunden arabisk storhed og hævn over jøder og kristne en vis identitet.