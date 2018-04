Finland opgiver forsøg med borgerløn Efter to år lukkes kassen i et finsk forsøg med basisindkomst til modtagere, uanset om de fandt et job eller ej.

Et forsøg på at give finner borgerløn forlænges ikke.

Omkring 2.000 arbejdsløse finner har siden begyndelsen af sidste år hver måned modtaget 4.200 kroner som en slags basisindkomst, der er givet dem uden nogen modkrav. Der var ingen betingelser om, at de skulle søge jobs eller dokumentere, at de aktivt forsøgte at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Planen var, at det skulle give lidt tryghed for en gruppe på arbejdsmarkedet, som hænger i korttidsansættelser, projektansættelser og vikartjanser. De ville få et fast månedligt beløb, som de vel at mærke kunne beholde ubeskåret, ifald de fik et job.

Men projektet fortsætter ikke, når de to år med forsøget er ovre. Det ærgrer de forskere, der havde håbet at kunne se, hvad der egentlig sker, når indbyggerne begynder at få borgerløn.

For tidligt at drage konsekvenser

De mennesker, der har fået den såkaldte basisindkomst, har at dømme efter interviews - og dem har der været mange af i finske og internationale medier, der har beskrevet verdens første forsøg med borgerløn - fået deltidsjobs eller er begyndt at studere. Men det er for tidligt at drage nogle konklusioner af forsøget, siger forskeren Miska Simanainen fra det finske Folkepensionsanstalt til Svenska Dagbladet.

DOKUMENTATIONLæs Folkepensionsanstaltens side om forsøget her (på svensk)

Samme indsigelser kommer fra Olli Kangas, en af de eksperter, som har fulgt eksperimentet med borgerløn.

»To år er for kort en periode til at kunne drage nogle videre konklusioner fra så stort et forsøg. Vi skulle have mere tid og flere penge for at nå troværdige resultater«, siger han til finsk fjernsyn.

Finansminister Petteri Orpo fra Samlingspartiet lægger i stedet op til, at man forsøger sig med en universalstøtte efter en model, der kendes fra Storbritannien. Den gives til modtagere, der er lavtlønnede eller står uden arbejde, og sker efter principper, der er velkendte: Modtagerne skal aktivt søge arbejde. Og finder de et job, så modregnes indtægterne i universalbidraget.

Det skal ske på en måde, der ansporer modtagerne til at gøre en indsats for at skaffe sig et job, mener han ifølge Hufvudstadsbladet.

Herhjemme har tankerne om borgerløn spøgt i mange år. Senest har Alternativet gjort sig til fortaler for indførelsen af en borgerløn eller et forsøg på linje med det, finnerne nu opgiver.