Macron kindkysser sig til Trumps øre

Ifølge New York Times er de transatlantiske kulisseforhandlinger tæt på at nå et resultat. Konkret vil diplomaterne lave to tillægsaftaler til aftalen. Den ene er rettet mod Irans missilprogram, der vil straffe Iran for eventuelle prøveopsendelser og forhindre virksomheder i at deltage i udviklingsarbejdet. Den anden er en slags pagt for at inddæmme Irans optræden i Mellemøsten, hvor landet direkte eller per stedfortræder er engageret i Syrien, Yemen og en række andre lande i regionen.

Efter gårsdagens møde står det klart, at en del af Macrons strategi er at koble Iran og Syrien sammen. Engagementet i Syrien handler ikke blot om at bekæmpe Islamisk Stat, men også om at inddæmme Iran, understregede Macron.

»Vi er enige om, at Syrien er en del af et bredere spørgsmål om at håndtere Iran«, sagde Macron.

Donald Trump, der tidligere har varslet, at de 2.000 amerikanske soldater snart skulle hjem, synes nu at være enig. »Vi kan ikke give Iran frit lejde i Middelhavsregionen«, sagde Donald Trump.

EU har bevæget sig langt

Samtidig er USA og Europa i forhandlingerne enige om, at Iran igen vil møde sanktioner, hvis våbeninspektører bliver forhindret adgang til militære anlæg, eller at eksperterne finder, at Iran er mindre end et år fra at kunne udvikle et atomvåben – også ud over 2025.

Men to spørgsmål skiller parterne. USA kræver, at sanktioner automatisk træder i kraft, hvis Iran er inden for et års rækkevidde af atombomben, mens EU mener, at det kræver en ny politisk beslutning. Samtidig vil EU have garantier for, at den uforudsigelige Trump herefter bakker op om aftalen. »Europæerne har bevæget sig langt i de seneste måneder, og det burde være muligt at slå bro, men det afhænger i sidste ende af Macron og Trump«, siger Mark Dubowitz fra tænketanken Foundation for Defense of Democracies til New York Times.