Kendt pornostjerne sagsøger Trump for bagvaskelse

Pornostjernen Stormy Daniels eskalerer den strid, hun har med USA's præsident, Donald Trump.

Mandag aften dansk tid skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP, at hun anlægger sag mod Trump for bagvaskelse.

Nyhedsbureauerne citerer retsdokumenter ved en føderal domstol i New York.

Baggrunden for sagsanlægget er en melding, som Trump skrev på Twitter den 18. april.

Her afviste han en tegning, der var lavet af en mand på baggrund af pornostjernens oplysninger fra en begivenhed i 2011, som opspind.

Manden truede hende angiveligt til at tie stille om en påstået sexaffære, hun havde haft med Trump, der dengang ikke var i politik.

»En tegning år senere af en mand, der ikke eksisterer«, skrev præsidenten blandt andet og kaldte det for Fake News.

Det finder Stormy Daniels sig ikke i. I sagsanlægget hedder det, at Trumps Twitter-melding er 'falsk og bagvaskende'.

Arbejder på at slippe ud af tavshedspligt

Udviklingen mandag er det seneste juridiske træk, som kvinden Stephanie Clifford, hendes borgerlige navn, tager mod præsidenten i Det Hvide Hus.

I forvejen arbejder hun på at slippe ud af en tavshedspligt, hun accepterede inden præsidentvalget i 2016 til gengæld for 130.000 dollar. De penge skulle få hende til at tie om det påståede forhold til Trump.

Betalingen blev lavet af Trumps personlige advokat, Michael Cohen.

Den civile retssag ved en føderal domstol i Los Angeles om de 130.000 dollar og tavsheden blev udskudt i fredags, fordi Michael Cohen står over for en kriminel efterforskning i samme sag.

Cohen bad om udsættelsen, efter at FBI for nogle uger siden ransagede hans kontor og bopæl.

FBI søgte ifølge AP om beviser for tavshedsaftalen med pornostjernen.

Cohens forsvarer sagde i retten, at den kriminelle efterforskning, som FBI gennemfører, lapper over med sagen i Los Angeles.

ritzau