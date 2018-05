Amerikansk medie: FBI aflyttede Trump-advokat Michael Cohens telefon

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, aflyttede præsident Donald Trumps advokat Michael Cohen. Det oplyser to kilder med kendskab til sagen til tv-stationen NBC News. Aflytningen fandt ifølge en af kilderne sted i ugerne inden, at politiet foretog ransagninger af Cohens hjem, kontor og hotelværelse.

Mindst ét af de opkald, FBI opsnappede, var mellem en af Cohens telefonlinjer og Det Hvide Hus, siger den pågældende kilde.

Det er ikke umiddelbart klart, præcis hvornår telefonaflytningen blev indledt.

Anklagere i New York er i færd med at undersøge den meget omtalte betaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels.

Hun hævder, at pengene skulle få hende til at holde mund om hendes påståede forhold til præsidenten. Daniels hævder, at hun havde sex med Trump i 2006.

Trump betegner det som »falske og afpresningslignende« påstande.

Siden tilbagebetalte Donald Trump de 130.000 dollar til Michael Cohen, fortalte Trumps nye advokat, den tidligere borgmester i New York Rudy Giuliani, onsdag i et interview med Fox News.

Pengene blev udbetalt til Stormy Daniels kort inden præsidentvalget i 2016.

I februar i år blev Trump-kampagnen meldt til valgmyndigheden FEC, fordi der var mistanke om, at betalingen var sket via kampagneorganisationen. Det vil i givet fald være et brud på de amerikanske love om finansiering af valgkampe.

Tidligere har anklagere i New York oplyst, at de har foretaget søgninger på flere af Michael Cohens e-mailkonti.

Det har ikke umiddelbart været muligt for NBC News at få en kommentar fra FBI eller det amerikanske justitsministerium.

ritzau