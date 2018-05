Trump trækker USA ud af atomaftalen med Iran Præsident Trump indfrier et af sine valgløfter, da han tirsdag trækker USA ud af atomaftalen med Iran.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trækker USA ud af atomaftalen med Iran. Det siger han på et pressemøde i Washington tirsdag.

»Jeg annoncerer i dag, at USA vil trække sig fra atomaftalen med Iran«.

»Om lidt vil jeg underskrive et dokument der genindfører amerikanske sanktioner mod det iranske styre«, siger præsident Trump.

Det bliver det højeste niveau af økonomiske sanktioner, advarer præsident Trump.

»Det var meningen, at atomaftalen med Iran skulle beskytte USA og de allierede, men det gav Iran lov til at fortsætte med berigelse af uran«.

»Hvis atomaftalen fik lov at bestå, ville der snart være et atomvåbenkapløb i Mellemøsten«, lyder det fra præsidenten tirsdag aften.

Aftalen mellem flere lande er lavet for at forhindre, at Iran producerer atomvåben. Til gengæld er de sanktioner, som var rettet mod landet, ophævet.

Ifølge Donald Trump er blandt andet utilfreds med, at aftalen, som hans forgænger, Barack Obama, underskrev, ikke omhandler Irans ballistiske missilprogram, deres atomaktiviteter på den anden side af 2025 eller dets rolle i konflikter i Yemen og Syrien.

»Det er en grusom aftale. Den har ikke bragt os fred, og den kommer aldrig til at gøre det«, siger Trump.

Præsidenten har længe varslet, at han ikke var tilfreds med den måde, som aftalen var udformet på.

Og med sin meldingen tirsdag aften dansk tid opfylder han et af de løfter, han gav under præsidentvalgkampen i 2016.

»Når jeg giver et løfte, så holder jeg det«, siger han.

Atomaftalen blev indgået mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland 14. juli 2015 i Wien.

Den indebærer blandt andet, at Iran gik med til at begrænse antallet af centrifuger, der kan bruges til berigelse af uran. Den trådte i kraft 2016.

ritzau