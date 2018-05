Europa står sammen om atomaftalen

»Den aftale, EU har stået i spidsen for at få indgået, er ikke perfekt, men den bedst tænkelige til at forhindre udviklingen af atomvåben. Jeg har på linje med andre europæiske ledere taget afstand fra det amerikanske skridt«, sagde han i går på en konference om EU.

I Teheran satte politikere i går ild til et amerikansk papirflag uden for parlamentet, mens de råbte »død over Amerika«.

Ifølge parlamentsformand Ali Larijani, »mangler den amerikanske præsident den mentale kapacitet til at løse problemer«.

Irans præsident, Hassan Rouhani, sagde i går, at landet vil forblive en del af aftalen. Han understregede dog, at »hvis det er nødvendigt, vil vi begynde at berige uran mere end tidligere«.

Milliarder på spil

Til trods for det europæiske sammenhold frygter erhvervsledere, at truslerne fra den amerikanske ambassadør i Berlin er alt andet end tomme.

»Det virkelig nye fænomen, som Donald Trump har indført, er sammenblandingen af sikkerhed og forretning. Det har vi aldrig set før. Han kan finde på at straffe europæiske selskaber med interesse i Iran med nye sanktioner med henvisning til amerikansk sikkerhed«, mener Jan Techau, der er ekspert i de tysk-amerikanske forhold hos German Marshall Fund. Fast står det, at USA vil genindføre strenge sanktioner mod styret i Teheran, og det kan ramme handelspartnere, der siden aftalens indgåelse for tre år siden har genoptaget handlen medIran.

Tyske bilproducenter som Daimler, VW og BMW, software-giganten SAP, Lufthansa, Siemens og byggefirmet Herrenknecht har alle interesser i Irak.

Handelen mellem Tyskland og Iran er siden indgåelsen af aftalen steget med 42 procent til 3,4 milliarder euro. Alene sidste år steg eksporten af maskiner til Iran med 21 procent til 901 millioner euro.