Armenien: Han vandrede 200 kilometer i protest. Nu er han valgt til Armeniens nye ministerpræsident I protest mod den daværende armenske præsident Serzh Sargsyan besluttede Nikol Pashinyan for en måned siden at gå 200 kilometer gennem det centrale Armenien. Nu skal han være landets nye ministerpræsident.

Nikol Pashinyan, lederen af den ikkevoldelige protestbevægelse, der mod alle odds har væltet regeringen i Armenien, har lige afsluttet et kort interview og er på vej til et andet lokale, da han pludselig vender om.

»Har du lyst til noget at spise«, spørger han og peger mod et bord med nogle plastikæsker med kebabber.

»Sådan noget har været vores frokost den seneste måned. Vi har endnu ikke genoptaget en civiliseret levevis«.

Hvis den seneste måneds dramatiske begivenheder kan bruges som pejlemærke overhovedet, vender Armenien muligvis aldrig tilbage til det gamle, civiliseret eller ej.

I tirsdags blev Pashinyan midlertidig ministerpræsident, da parlamentet, som ellers domineres af hans politiske modstandere, valgte ham med stemmerne 59 mod 42.

Efter at have lovet at ændre det politiske og økonomiske system i landet sagde Pashinyan til en begejstret folkeskare, der var forsamlet på Republikpladsen – den centrale plads i hovedstaden Jerevan:

»Jeres sejr består ikke i, at jeg er blevet valgt til ministerpræsident i Armenien. Jeres sejr består i, at det er jer, der har bestemt, hvem der skal være ministerpræsident i Armenien«.

Jeg indså, at den bedste måde at forhindre vold på, er at være ikkevoldelig Nikol Pashinyan, Armeniens midlertidige ministerpræsident

Titusinder havde samlet sig på pladsen, hvor de jublede vildt og svingede med Armeniens røde, blå og orange flag, da afstemningsresultatet blev offentliggjort på kæmpemæssige tv-skærme.

31. marts i år begyndte Pashinyan, der er en tyndhåret mand på 42 år med gråsprængt skæg og ansats til mave, en vandring tværs over det centrale Armenien for at protestere mod den siddende præsidents forsøg på at tilsidesætte reglerne om valgperioders længde – en vandring, der syntes heroisk, men udsigtsløs.

I starten var der ikke mange, der bemærkede det. Men i løbet af tre uger havde Pashinyan, der tidligere har været redaktør på en avis og politisk fange, vakt en civil ulydighedsbevægelse, som helt ændrede det politiske landskab i Armenien.

Det tvang præsidenten, Serzh Sargsyan, der har siddet på posten det seneste årti, til at træde tilbage og kører sit længe dominerende republikanske parti ud på et sidespor.

Putin siger til lykke

Det er den mest gennemgribende forandring i det lille land med omkring 2,8 millioner indbyggere inde i det sydlige Kaukasus, siden landet erklærede sig uafhængigt af Sovjetunionen i 1991.

Valget af Pashinyan tirsdag var især bemærkelsesværdigt, da det så at sige fandt sted i den russiske præsident Putins baghave – og han sendte sine lykønskninger.

Folkelige protester har det med at forurolige Putin, og han har tidligere invaderet andre forhenværende sovjetstater – Georgien og Ukraine – fordi han mente, russisk indflydelse og interesser var truede.

Russerne anser Armenien for at være af så stor strategisk betydning, at de opretholder en militærbase i landet og hjælper med at bevogte Armeniens grænser mod Tyrkiet og Iran.

Men ved udelukkende at fokusere på indenlandske problemer og samtidig sværge Rusland evigt broderskab har Pashinyan behændigt undgået en russisk militær invasion.

»Der er ingen udenlandske kræfter involveret i den her proces«, siger Pashinyan, mens vi spiser frokost. »Jeg har understreget mange gange, at der ikke er nogen geopolitisk forbindelse til vores bevægelse, vores fløjlsrevolution«.

Mens mange armeniere finder det intet mindre end mirakuløst, at deres land ser ud til at være fuldstændig forandret fra den ene dag til den anden, beskriver Pashinyan det som en proces, der begyndte for omkring 20 år siden.

Som journaliststuderende på det statslige universitet i Jerevan skrev han lange tirader mod korruptionen, og han blev bortvist i 1995, før han kunne nå at færdiggøre sin uddannelse. Senere blev han chefredaktør på avisen Haykakan Zhamanak, hvor han fortsatte de polemiske angreb på politikere og rige forretningsmænd. Nogen satte ild til hans bil, en Lada Niva, uden for avisens lokaler i 2004.

I 2008 bidrog han til at organisere demonstrationer mod det, som mange anså for at være et urent præsidentvalg. Der er stadig dem, der bebrejder ham de blodige sammenstød, der resulterede i, at 10 mennesker døde, selv om han benægter at have fremprovokeret volden.

»Jeg stolede ikke på ham«, siger Anahit Sahakian, der er 42 år og indehaver af den bohemeagtige café Ilik i centrum af Jerevan. »Han råbte ting som: »De behandler jer som slaver! De behandler jer som hunde!«. Han prøvede på at vække de dyriske instinkter i folk. Jeg brød mig ikke om det«.

Da Pashinyan var eftersøgt af myndighederne, gik han under jorden i 16 måneder. »Det er den sværeste tid, vi har været igennem«, siger hans kone, Anna Hakobian på 40 år, der mødte ham på journalistuddannelsen. Der flyttede en mand fra sikkerhedstjenesten ind i deres lejlighed for det tilfælde, at Pashinyan skulle dukke op.

Fremmed for sin datter

Mens Pashinyan levede i skjul, overtog Anna Hakobian avisen, samtidig med at hun tog sig af deres tre børn – nu har de fire. Hun så ham ikke i seks måneder, men hun hørte fra ham. Han sendte beskeder, hvori han beskyldte hende for at ødelægge avisen og lejlighedsvis også roste hende. »Det var stressende«, siger hun leende.

Efterhånden begyndte hun at besøge ham i få dage ad gangen. Hun skiftede bil, mens hun bevægede sig gennem Jerevan, for at slippe af med de betjente, der fulgte efter hende. »Fuldstændig som i en film«, siger hun.

I 2009 meldte Pashinyan sig selv, blev idømt syv års fængsel og anbragt sammen med voldelige forbrydere. En nat kom der to maskerede mænd ind i hans celle og sparkede ham ned.

»Jeg er stolt af, at jeg gennemlevede det og var i stand til at forblive tro mod mig selv i de besynderlige omgivelser og under alle mulige slags pres«, siger han. Han lærte engelsk og læste meget.

Da han vendte tilbage til deres beskedne toværelseslejlighed på fjerde sal uden elevator efter at være blevet benådet i 2011, var han fremmed for deres datter, Shushan, der var helt lille, dengang han kom i fængsel. »Hvad laver en far«, spurgte hun desorienteret.

Foto: Thanassis Stavrakis/AP

I 2012 blev han valgt ind i parlamentet og sluttede sig til en svag alliance af ni medlemmer af oppositionen. Han gjorde mange af de politisk aktive blandt oppositionen rasende, da han undlod at gå imod det regerende partis initiativ til at ændre forfatningen, sådan at det meste af præsidentens magt skulle overgå til ministerpræsidenten.