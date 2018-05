800 mennesker er fanget under livstruende forhold i et libysk helvede

Det spørgsmål besvarer Venstres udviklingsminister Ulla Tørnæs i en mail på denne måde:

»Danmark bakker op om kapacitetsopbygningen af den libyske kystvagt. Her indgår undervisning i menneskerettigheder som en central del af den træning, som kystvagten gennemgår«.

Og Ulla Tørnæs fortsætter:

»Situationen i Libyen er kompleks, og det er udfordrende at samarbejde med myndighederne. Men det betyder ikke, at vi skal lade være med at samarbejde med Libyen. Tværtimod. Der er et stort behov for, at EU hjælper den libyske regering med at bekæmpe menneskesmugling og generelt forbedre forholdene for migranter i landet«.

Men overhovedet at tale om den libyske regering giver ikke mening, mener migrationsforskeren Martin Lemberg-Pedersen fra Aalborg Universitet. Ligesom det heller ikke giver mening at tale om den libyske kystvagt eller de libyske myndigheder.

Libyen er et kaotisk og politisk ustabilt land med talrige stridende aktører og forskellige magtbaser, hvoraf EU har valgt at støtte den Tripoli-baserede Government of National Accord (GNA), der anføres af Fayez al-Sarraj.

Men GNA har langtfra kontrol over hele Libyen. Og den såkaldte libyske kystvagt er tæt forbundet med den menneskesmugling, EU gerne vil bekæmpe.

»Smuglere, militser og kystvagt tilhører faktisk det samme netværk«, siger Martin Lemberg-Pedersen. »De seneste par år har EU postet hundredvis af millioner euro i Libyen. Og jo flere penge der med et humanitært argument er strømmet til det, som bliver kaldt den libyske kystvagt, jo mere har man set angreb på ngo’er, skud mod migranter og slavehandel«.

Med sin ensidige støtte til Fayez al-Sarraj er EU med til at opbygge en totalitær infrastruktur i Libyen, mener Martin Lemberg-Pedersen.

»En infrastruktur, som er designet til at holde folk væk fra Europa. Man kunne mene, at det, som det libyske samfund og alle de her aktører har brug for, er afvæbning og demilitarisering. Ikke det modsatte«.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs erkender i sin mail, at »forholdene for migranter i de overfyldte centre i Libyen er frygtelige«.

Det er også derfor, den danske regering sidste år gav ekstra 70 millioner kroner til blandt andet beskyttelse af sårbare migranter i Libyen, skriver Tørnæs. Hun fremhæver desuden samarbejdet mellem EU, FN og Den Afrikanske Union om at sende strandede migranter tilbage til deres hjemlande.

Ingen af disse initiativer ændrer ved den kendsgerning, at man lige har taget hul på en travl flygtningesæson, fastslår Roberto Mignone, der er chef for UNHCR’s mission i Libyen.

»I forgårs var der for eksempel 5 redninger til søs. Så antallet stiger. Og mange flygtninge og migranter er i hænderne på menneskesmuglerne, så jeg tror, vi får en meget stærkt trafikeret sommer«.

Hele sidste år bragte den libyske kystvagt 15.300 mennesker tilbage til Libyen. I år har de allerede bragt 5.200 tilbage, oplyser Roberto Mignone.

Ramadanen gør det endnu værre

Roberto Mignone forsøger lige nu at finde nogen, der vil chartre ham et fly, så man kan hente de omkring 140 nye persons of concern, der er ankommet til fængslet i Zuwara, siden første hold blev fløjet ud. Sidste år blev en FN-konvoj overfaldet på kystvejen mellem Zuwara og Tripoli.

»Så for en sikkerheds skyld er vi nødt til at flyve dem ud. Men det er ikke nemt at finde en, der er villig til at flyve derover«, siger Roberto Mignone.

UNHCR evakuerer først folk til Tripoli, men flyver dem derefter til et transitcenter i Niger. Når FN så har anerkendt dem som flygtninge, rejser de videre til europæiske lande.