Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

En uge hver anden måned tvinger over en million kinesiske embedsmænd sig adgang til at sove og spise sammen med muslimske familier i deres hjem Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch mener, at overvågningen i Kina har nået et punkt, hvor den overskrider alle grænser for retten til et privatliv.