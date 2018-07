FAKTA

De forlader May

Boris Johnson. Den tidligere journalist, bl.a. i EU, og borgmester i London, stod i spidsen for Brexit-kampagnen, men ville ikke være konservativ partiformand efter Cameron. I stedet tog May ham ind som udenrigsminister. 54-årige Johnson er kontroversiel, men May ville hellere have ham inde end ude.

David Davis. Klassisk konservativ EU-modstander. Kunne han acceptere en aftale, var formodningen, at så kunne baglandet også. Det kunne 70-årige Davis så ikke, da valget faldt på blød og ikke hård Brexit. Så trak han sig.

Vis mere