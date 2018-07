Omstridt tysk asylplan er endelig fremlagt - og får ros Efter en måneds strid med Angela Merkel og trusler mod EU-samarbejdet har indenrigsminister Horst Seehofer sin plan klar.

Efter at have fået den tyske regering og hele samarbejdet i EU til at vakle på kanten af en afgrund i en måneds tid, blev det i dag endelig muligt at studere sommerens mest omtalte masterplan.

I Berlin præsenterede Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, den plan for at »kontrollere, styre og begrænse« antallet af flygtninge, han har kæmpet med sin chef, kansler Angela Merkel, om i ugevis.

Den ugelange strid handlede kun om et af de i alt 63 punkter i den omfangsrige plan, der fylder 27 sider. På den tolvte af dem støder man på det kontroversielle krav fra Horst Seehofer, som Angela Merkel ikke brød sig om: at asylansøgere, som kommer til Tyskland via et andet EU-land, skal sendes tilbage.

Transitcentre på grænsen

I sidste uge blev kansleren og hendes genstridige minister enige om det kompromis, der gør, at resten af masterplanen nu er klar. Den tyske regering vil i henhold til kompromisset oprette såkaldte transitcentre på grænsen til Østrig, hvorfra asylansøgere skal sendes tilbage til det EU-land, de først blev registreret i.

Regeringen satser på at gennemføre bilaterale aftaler med en række EU-lande i Sydeuropa for at få dem til at tage flygtninge tilbage fra Tyskland. Mens Grækenland og Spanien har indgået en sådan aftale, afviste Italiens indenrigsminister og lederen af partiet Lega, Matteo Salvini, igen i dag at tage asylansøgere retur.

Den rigtige del fortrængt

Langt mindre problematisk er de 62 andre punkter i Horst Seehofers længe bebudede masterplan, som i flere tyske medier får positive vendinger med på vejen.

»Horst Seehofer vil ikke bare afvise flygtninge. Han vil også hjælpe deres hjemlande, forstærke regler og love for at få uvillige migranter til at integrere sig bedre. De rigtige dele af hans plan blev desværre fortrængt af striden om tilbagesendelser«, kommenterer den store avis Süddeutsche Zeitung eksempelvis.

De vigtige punkter i planen

Udover de omstridte transitcentre og muligheden for tilbagesendelse, har Horst Seehofers plan blandt andet disse hovedpunkter:

Gennem et politisamarbejde mellem de tyske delstater og nabolandene skal flere forsvundne flygtninge findes og pågribes.

I efteråret skal de første såkaldte ankercentre oprettes. De skal følge flygtninge gennem det tyske system, så risikoen for fejlbehandlinger og sjusk minimeres.

Selve asylproceduren skal ændres, så flygtninge fremover må acceptere, at deres asyl kan efterprøves flere gange. Undersøgelsen af asylansøgere, der kommer uden id-papirer, skal fremskyndes, så »åbenlyst ubegrundende« ansøgninger hurtigt kan afvises. Tyske lægers undersøgelse skal fastslå ansøgeres alder og retslige instanser skal afgøre, om flygtninge selv har mulighed for at betale udgifterne til deres ophold i Tyskland.

Fremfor at modtage penge på asylcentre og opholdssteder for afviste asylansøgere skal flygtninge så vidt muligt klare sig med naturalier. Perioden, hvor asylansøgere er på den laveste støtte, skal fordobles til tre år. Manglende samarbejde fra asylansøgere vil blive straffet med nedskæringer i støtten, ligesom manglende deltagelse i integrationskurser.

Lovene om afvisning af asylansøgere skal strammes, så flere flygtninge vil blive afvist i højere tempo.

Flygtningenes herkomstlande skal styrkes økonomisk gennem investeringer, hjælp til uddannelse, lån og flere markedsmuligheder.

Svære forhandlinger venter

I løbet af de kommende uger vil Horst Seehofer vurdere, hvordan de tyske forhandlinger om tilbagesendelse af flygtninge med andre EU-lande forløber. Han erkender, at der bliver tale om »vanskelige forhandlinger«, men de er nødvendige.

»Jo mindre, Europa klarer, jo vigtigere bliver nationale tiltag.... Denne masterplan er en del af asyl-ændringerne i Tyskland, som vi har trængende brug for«, sagde han på pressemødet.