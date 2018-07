Trailerparken i Elgin var i 1980’erne kulisse for ’Roseanne’. I dag er den scene for en politisk omvæltning

Resumé: I første kapitel skrev Kristian Madsen om at bo i Washington, D.C., der er blevet en cool og stenrig by. Men som også er blevet et hadeobjekt blandt mange, fordi den politiske elite er sovset ind i penge og har vanskeligt ved at adressere borgernes problemer. I andet kapitel var Kristian Madsen nået til Elliott County, som efter 144 år med demokratisk flertal skiftede ståsted og stemte på Trump. I tredje kapitel var han i Elkhorn City og oplevede en hidtil uset fattigdom og stoffer. I fjerde kapitel skrev han fra Indianapolis og Granite City, hvor ansatte i stålindustrien har fået nyt håb med Trump.

