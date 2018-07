Trump forsøger at afmontere egne bomber under May Præsident Trump fornærmer Theresa May, smadrer hendes Brexit-strategi og advarer Europa mod kriminelle indvandrere. Nu rejser Donald-karavanen videre til Skotland og til møde med Putin.

Premierminister Theresa May er vant til lidt af hvert fra brovtende mandlige politikere. Men hun åndede helt sikkert lettet op, da hun efter et fælles pressemøde i fredag eftermiddag sendte sin besværlige gæst, præsident Donald Trump, videre til te hos dronning Elizabeth II, som er opdraget til under alle omstændigheder at bevare ’the stiff upper lip’.

Under pressemødet efter en frokost på de britiske premierministres landsted Chequers forsøgte premierministeren, som for enhver pris ønsker en britisk-amerikansk frihandelsaftale, at nedtone uoverensstemmelserne mellem dem og samtidig forsvare sin egen exit-strategi fra EU, som Donald Trump kritiserede i hårde toner i et interview i frokostavisen The Sun.

»Hvis de gør det, vil jeg sige, at det er slutningen på det gode handelssamarbejde med USA«, sagde Donald Trump ifølge tabloid-avisen The Sun.

»Hun må forhandle, som hun føler det bedst. Men det er virkelig ærgerligt, det der foregår«.

På pressemødet med Theresa May blødte Donald Trump lidt op – men kun en smule. I substansen holdt han fast, og hans ekstremt EU-fjendtlige linje er et radikalt brud med knap 60 års amerikansk politik.

For alle amerikanske præsidenter siden John F. Kennedy har støttet ideen om et stærkt og organiseret Europa.

Forvirring om frihandel

Uanset hvad Storbritannien gør efter Brexit »vil det være ok med mig«, sagde Donald Trump, som anser Brexit for at være en »utrolig mulighed«.

Men han advarer briterne mod en blød Brexit i form af en frihandelsaftale med EU, og han lagde ikke skjul på, at det kan skabe hindringer for en aftale med USA, som han dog principielt gerne vil indgå.

Men være sikre på, at det kan lade sig gøre, tilføjede præsidenten. USA afviser en britisk frihandelsaftale med både EU og USA af frygt for, at EU-varer eventuelt kommer ind i USA via Storbritannien.

Men han kan godt forstå, hvis Theresa May finder hans råd om Brexit for »brutale«.

Bomben under Theresa May

Præsidenten forsøgte også at afmontere den bombe, han placerede under premierministeren ved i et interview at rose hendes konkurrent i det konservative parti, Boris Johnson, til skyerne.

Boris Johnson trak sig tilbage fra posten som udenrigsminister tidligere på ugen i protest mod Theresa Mays Brexit-strategi.

Ifølge Donald Trump er Boris Johnson en »fyr med masser af talent«, som »jeg har en masse respekt for«, siger han i interviewet i The Sun, men hans bemærkninger er ikke vendt mod Theresa May, tilføjer han.

»Jeg siger bare, at han ville være en stor premierminister. Jeg tror, at han har, det der er brug for«.

På pressemødet trak han en smule i land. Ifølge præsidenten udelod The Sun »de pæne ting«, jeg sagde om Theresa May. En Sun-journalist på pressemødet præciserede, at de ’venlige’ citater var i artiklen. Men de var ikke i overskriften, svarede Donald Trump, som kaldte historien »fake news«.

Theresa May undlod at besvare spørgsmål om præsidentens rosende bemærkninger om Boris Johnson, som ventes at levere en række angreb på hendes exit-strategi fra EU i de kommende måneder.

Trump: Indvandring skaber kriminalitet

Mens mødet i Chequers fandt sted, samlede tusindvis af demonstranter sig i London for at protestere mod den amerikanske præsident.

Mobiliseringen blev yderligere forstærket efter Donald Trumps voldsomme angreb på Londons borgmester Sadiq Khan i The Sun, som han ser som et produkt af indvandringen til Europa.