Fotos fra Trumps besøg i London: Oppustelig kæmpebaby, 200.000 demonstranter og te med dronningen Briterne var svært utilfredse med Donald Trump to-dages visit i London, hvor han mødtes med den britiske premierminister Theresa May for at forhandle handelsaftaler. Over hele hovedstaden var der fredag demonstrationer mod præsidentens politik.

Foto: Matt Dunham/AP

Torsdag eftermiddag ankom den amerikanske præsident Donald Trump med førstedame Melania Trump til Stansted Airport i London, hvor de blev taget imod af den amerikanske ambassadør, den britiske handelsminister og en repræsentant for dronningen.

Herefter blev de parret fløjet med helikopter til den amerikanske ambassadørs hjem i London, hvor de skulle overnatte.

Foto: Gareth Fuller/AP A helicopter leaves the grounds of the US ambassador residence in Regent's Park, London, while demonstrators protest against the visit of US President Donald Trump Thursday July 12, 2018. (Gareth Fuller/PA via AP)

A helicopter leaves the grounds of the US ambassador residence in Regent's Park, London, while demonstrators protest against the visit of US President Donald Trump Thursday July 12, 2018. (Gareth Fuller/PA via AP) Foto: Gareth Fuller/AP

Uden for den amerikanske ambassadørs hjem ved Regent's Park i London, var der samlet protestanter ved præsidentparrets ankomst.

Før sit britiske visit havde Trump sagt, at »de er glade for mig« i Storbritannien, og at han havde det »fint« med protesterne.

En af demonstranterne ved Regent's Park var Harley Day på 23, der ifølge New York Times protesterede mod Trumps »snæversynethed, hans sexisme, hans islamofobi, hans generelle fremmedhad og hans manglende evne for at føle empati«.

Demonstranterne sagde, at de ville forsøge at holde præsidenten vågen natten til i dag.

Foto: Andrew Matthews/AP

Mens der torsdag aften blev holdt gallamiddag på Blenheim Palace ved Oxfordshire, stod demonstranter ikke langt derfra klar til at vise deres utilfredshed med Trumps politik i forhold til immigration, kvinder og klimaændringer.

På det seneste har præsidenten især været stærkt kritiseret for at adskille familier, der ulovligt har krydset grænsen fra Mexico.

Politiet var til stede til at holde de omkring 1.000 personers råb væk fra præsidentparret.

Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Trump havde i et interview før fredag sagt til den britiske tabloidavis The Sun, at tidligere udenrigsminister Boris Johnson ville blive en god premierminister og er en »fyr med masser af talent«. Boris Johnson afgav i denne uge sin titel i protest mod Mays Brexit-planer.

Men det var ikke sagt for at kritisere Theresa Mays arbejde, havde præsidenten sagt.

På pressemødet sagde præsidenten, at The Sun udelod »de pæne ting«, han sagde om May.

En journalist fra avisen præciserede dog, at de mere venlige citater var i artiklen, men da de ikke var at finde i overskriften, kaldte Donald Trump historien »fake news«.

Foto: Matt Dunham/AP

Foto: Matt Dunham/AP

Den seks meter høje luftballon, der illustrerer Donald Trump som en baby, blev sendt over London fredag morgen som en del af demonstrationer mod den amerikanske præsident.

Ifølge medarbejdere i Det Hvide Hus er Donald Trump meget såret af denne karikatur.

Londons borgmester Sadiq Khan havde tilladt demonstrationerne mod Trump, og præsidenten havde givet Khan skylden for de mange protester. Før besøget havde Trump i interviewet med The Sun sagt, at han »føler sig uvelkommen«.