Præsident: Dovne fængselsfanger i Tanzania skal sparkes

Nu skal fangerne i Tanzania arbejde 'dag og nat', det skal være slut med at få besøg af ægtefællen, og dovne fanger skal 'sparkes'.

Det siger Tanzanias præsident, John Magufuli, lørdag ved indsættelsen af den nye fængselschef, Faustine Martin Kasike.

Magufuli er blevet kritiseret af menneskeretsgrupper på grund af autoritær ledelse, ligesom han kritiseres for at forværre borgernes frihed.

Kritikken ser ikke ud til at bide på ham.

»Det er en skam, at landet fortsat skal brødføde fanger. Alle fængsler har marker, fangerne må dyrke dem, siger han.

Kritik preller af

»Nogle ansatte i fængsler har ingen bolig. Få fangerne til at arbejde, lad dem lave mursten dag og nat. Hvis de er dovne, så spark dem. I har arbejdere, og de er gratis.

Han kritiserer også fængselspersonale for at tillade, at fanger får besøg af ægtefællen.

»En mand er i fængsel og efterlader sin kone udenfor, og en fængselsfunktionær modtager denne kvinde og giver lov til, at fangen gør ting, som han ikke skal gøre under sin tilbageholdelse. Jeg vil ikke høre om det mere, siger præsidenten.

Han mener også, at fangerne har for lidt at lave, og det er med til at fremme homoseksualitet og misbrug af narko.

»Det gider jeg ikke høre mere om. Jeg vil have reformer af fængselsledelsen.

Magufuli har tidligere udløst vrede blandt menneskeretsgrupper på grund af sin kampagne mod homoseksualitet og opfordringer til at forbyde, at piger, der er gravide, går i skole.

Populær præsident

Præsidenten blev valgt i oktober 2015 og er blevet meget populær som en mand, der bekæmper korruption, går lige til sagen og som en mand af folket.

En meningsmåling, der blev offentliggjort tidligere i denne måned, siger imidlertid, at hans popularitet er faldet fra 96 procent til 55 procent.

Målingen er lavet af hjælpegruppen Twaweza.

Regeringen er ikke tilfreds med målingen og har givet Twaweza frist til mandag til at forklare sig.

Regeringen truer med en sag ved domstolene.

ritzau