Boykot: Canadas ældste detailkæde dropper at sælge Ivanka Trumps produkter I to år har butikker i Canada været omfattet af en boykotkampagne. Forbrugere er blevet opfordret til ikke at handle hos dem, der forhandler Ivanka Trumps produkter.

Den ældste detailkæde i Canada har taget alle Ivanka Trumps produkter ned fra hylderne.

Hudson's Bay Company, der blev grundlagt i 1670, har allerede stoppet salget af over 150 produkter fra dens hjemmeside og vil udfase sortimentet i dens 90 forretninger i Canada i foråret. Der er tale om blandt andet tøj, sko og smykker.

Det skriver netmediet Huffington Post.

»Som en del af vores regelmæssige forretningsudvikling, vurderer vi vores vareudbud og foretager passende ændringer«, oplyser firmaet i en udtalelse.

I Canada har butikker, der har valgt at sælge enhver af Trump-familiens produkter, været udsat for en boykotkampagne. Bag den står canadiske forbrugere, som protesterer mod Donald Trumps politik. Hudson's Bay Company har endnu ikke oplyst, om kampagnen har påvirket kædens beslutning.

Vreden mod den amerikanske præsidenten er blevet større i Canada, efter at USA's handelssanktioner har ramt landet, og at Trump i sidste måned beskrev Canadas premierminister Justin Trudeau som »uærlig«, fordi Trudeau fastslog, at Canada »vil ikke lade sig blive skubbet rundt« af USA.

Kampagnen med at boykotte de canadiske butikker går under hashtagget #GrabYourWallet - grib din pung.

Den så dagens lys for to år siden, efter at Donald Trump i en lydoptagelse pralede med at sige »grab them by the pussy«. Siden fulgte en yderligere kampagne, Baycott, som har været målrettet netop Hudson's Bay Company.

Hudson's Bay Company skriver med dens udmelding sig ind i rækken af i alt 40 canadiske virksomheder, som har droppet Ivanka Trumps produkter, siden kampagnen #GrabYourWallet gik i gang. Det oplyser Shannon Coulter, som oprettede kampagnen, til Huffington Post.

Sidste år i februar besluttede den amerikanske forhandler Nordstrom at stoppe med sælge Ivanka Trumps produkter, fordi de solgte dårligt. Det førte til, at præsident Donald Trump gik i rette med firmaet på Twitter.

»Min datter Ivanka er blevet behandlet så uretfærdigt af Nordstrom. Hun er en god person, der altid skubber mig til at gøre det rigtige! Forfærdeligt!«, skrev han på Twitter.

Det var ikke kun på præsidentens egen profil, at Nordstrom blev angrebet. Det Hvide Hus valgte også at bringe præsidentens ord på embedsboligens egen profil på Twitter, og efterfølgende steg Nordstroms aktiepriser.