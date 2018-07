Se billederne: Tusindvis af pilgrimme markerer hundredåret for henrettelsen af Ruslands sidste tsar Ruslands sidste tsar Nikolaj 2. af Rusland og hans familie blev henrettet for 100 år siden. Det markerede tusindvis af pilgrimme ved at vandre 21 kilometer natten til tirsdag.

Siden mandag aften har tusindvis af russiske pilgrimme været samlet for at markere hundredåret for henrettelsen af den sidste russiske tsar Nikolaj 2. og hans familie i den russiske by Jekaterinburg.

Hundredårsdagen blev markeret med et omfattende optog, der var ledt an af lederen for den russisk-ortodokse kirke. I år 2000 kanoniserede kirken nemlig Romanov-slægten, hvoraf tsar Nikolaj 2. nedstammer fra.

Optoget begyndte sent mandag ved Allehelgenskatedralen, der også er kendt som Blodskirken, fordi den er bygget der, hvor tsar-familien blev skudt og dræbt i en kælder den 17. juli 1918. Optoget sluttede tirsdag 21 kilometer derfra, hvor ligene i sin tid efterfølgende blev fragtet til.

Foto: Anton Basanaev/AP Tusindvis af pilgrimme.

Tusindvis af pilgrimme. Foto: Anton Basanaev/AP

Pilgrimme fra hele Rusland, men også Ukraine, Hviderusland, Frankrig, Tyskland og andre lande deltog i optoget, skriver det russiske statskontrollerede nyhedsbureau Tass.

Nikolaj den 2., hans hustru, tsarina Aleksandra, deres søn Aleksej og fire døtre Olga, Tatjana, Marija og Anastasija samt familiens læge, kammerpige, tjener og kok måtte lade livet på denne dag for 100 år siden, efter at bolsjevikkerne overtog styret i 1918.

Foto: Aleksandr Abramenkov/AP Tusindvis af pilgrimme vandrede 21 kilometer for at mindes Ruslands sidste tsar.

Tusindvis af pilgrimme vandrede 21 kilometer for at mindes Ruslands sidste tsar. Foto: Aleksandr Abramenkov/AP

Henrettelse afsluttede 304 års familiedynasti

Begyndelsen på enden for Nikolaj 2. og hans familie er samtidig historien om de begivenheder, der førte til grundlæggelsen af Sovjetunionen. Tsarens skæbne blev afgjort under den russiske revolutions spæde begyndelse i februar 1917. Midt under Første Verdenskrig, hvor Rusland deltog og tsaren sendte soldater i kamp, begyndte demonstrationer mod blandt andet fødevaremangel i Ruslands daværende hovedstad Petrograd - i dag Sankt Petersborg.

Foto: Aleksandr Abramenkov/AP Lederen af den russisk-ortodokse kirke der, hvor familiens lig efterfølgende blev fragtet til.

Lederen af den russisk-ortodokse kirke der, hvor familiens lig efterfølgende blev fragtet til. Foto: Aleksandr Abramenkov/AP

Demonstrationerne udviklede sig voldeligt med hundredvis af omkomne til følge.

Den såkaldte Februarrevolution endte med at tvinge Nikolaj 2. til at abdicere og overlade styringen af landet til en midlertidig regering. Familien blev efterfølgende holdt i fangenskab i henholdsvis Aleksanderslottet i Tsarskoje Selo, Tobolsk og til sidst Jekaterinburg i godt 18 måneder.

Med henrettelsen mere end et år efter indledningen på den russiske revolution blev Nikolaj den 2. og hans familie de sidste i den royale russiske Romanov-slægt, som kom til magten i 1613. Henrettelsen betød dermed, at mere end 300 års familiedynasti blev bragt til en ende med Oktoberrevolutionen, der blev ledet af Vladimir Lenin, som senere blev den første leder af Sovjetunionen.

Foto: Anton Basanaev/Ritzau Scanpix Tusindsvis af pilgrimme ses vandre igennem gaderne i Jekaterinburg.

Tusindsvis af pilgrimme ses vandre igennem gaderne i Jekaterinburg. Foto: Anton Basanaev/Ritzau Scanpix

Nikolaj 2. blev tsar som blot 26-årig og regerede Rusland fra 1894. til han blev tvunget til at abdicere i 1917. Tsar-familiens rester blev genbegravet i Sankt Petersborg i 1998.