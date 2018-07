Analyse: Europa er fanget i Trumps klemme

Trump ryster og forsøger at splitte sine allierede i Nato – i Tyskland, i Frankrig, i Storbritannien.

Men hold fast – her kommer Europas påtrængende dilemma: At vi i Europa er afhængige af USA, Trump eller ej.

Hvordan ryster Trump sine kolleger? Han har fordoblet sine økonomiske krav til europæiske regeringsledere uden argumenter.

Hånet tyske Angela Merkel med, at hun skulle være i lommen på Rusland. Foreslået Macron, at Frankrig skal melde sig ud af EU.

Opfordret Theresa May til at lægge sag an mod EU. Ankom for sent til Nato-topmøde og smuttede, før mødet var slut.

Trump »er den første amerikanske præsident siden Harry Truman … som ikke mener, at Nato er afgørende for amerikanske nationale sikkerhedsinteresser«, siger Nicholas Burns, tidligere amerikansk Nato-ambassadør, til den israelske avis Haaretz.

Det rejser problemet for de europæiske ledere: »Vi kan ikke klare Trump, og vi kan ikke klare os uden USA«, som Sigmar Gabriel, tidligere tysk udenrigsminister, siger til Der Spiegel.

John C. Kornblum, tidligere USA-ambassadør, siger til The New York Times, at Europa på den ene side er godt tilfreds med at have opnået sikkerhed og opbygget fungerende velfærdssamfund, men at det på den anden side kun har været muligt, fordi Europa har været beskyttet af USA.

Hvis Europa skal klare sig selv – både sørge for sit forsvar og finansiere sin velfærd, vil prisen være en helt anden, mener – eller advarer – Kornblum.

François Heisburg, fransk politolog, siger til den amerikanske avis, at »europæerne er ved at forstå, at han (Trump) ikke kun er et temperamentsfuldt barn, men at han ønsker at afmontere den multilaterale orden skabt for 70 år siden, som efter hans opfattelse stækker amerikansk magt …«.

Og hvad så, Europa?

Forfatteren Claire Berlinski forudser i Haaretz, at »intet land … nu med sikkerhed kan sige, at Amerika vil være en troværdig allieret om 3 eller 7 år«.

Hun advarer mod at stole på, at musketereden i Nato – den med én for alle og alle for én – kan tages for givet under Trump.

Men det vil være lettere sagt end gjort for Europa at klare sig selv, skriver The New York Times, »fordi Europa reelt er sikkerhedspolitisk afhængig af USA. Det vil ikke ændre sig lige straks, uanset at mange europæiske lande har lovet at skrue op for forsvarsbudgetterne«.

Politiske håndgranater

Der står Europa med sin amerikanske allierede. På overfladen er alt uforandret. Nato består. Vesten lever som et velfungerende økonomisk værdifællesskab.

Men Trump har kastet politiske håndgranater ind i en række spændingsfelter, hvor samarbejdet mellem USA og Europa er i spil.

Han har ikke kun bragt Nato i turbulens, men også udløst handelskrig med EU og Kina. Har forladt klimaaftalen fra Paris. Trukket USA ud af FN’s menneskeretsråd. Truer med at forlade Verdenshandelsorganisationen WTO.

Sigmar Gabriel: »Trump forstår kun styrke. Så vi er nødt til at vise ham, at vi er stærke«. Han mener – i Der Speigel – at Europa har behov for »en dobbeltstrategi med klare, skarpe og frem for alt fælles europæiske svar til Trump. Alle forsøg på at føje ham får ham kun til at gå videre. Det må være slut. Fra handel til Nato«.

»Det, der bekymrer mig mest, er, at den regeringsbaserede internationale orden bliver udfordret ... ikke af de sædvanlige mistænkte, men af dens hovedarkitekt og garant, USA«, sagde Donald Tusk, EU’s formand, tidligere på sommeren.