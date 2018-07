Trump står stadig, men sporhunden nærmer sig Donald Trump kan leve med hård kritik fra selv konservative partifæller efter mødet med Vladimir Putin. Men den særlige anklager fortsætter efterforskningen af Trump-kampagnens forbindelser med Rusland. Tirsdag aften foretog præsidenten en kovending i sagen.

Præsident Donald Trumps farligste modstandere er ikke de republikanske politikere, som efter hans opsigtsvækkende møde mandag med præsident Vladimir Putin i Helsinki nu helt åbent stiller spørgsmålet, om præsidenten varetager egne eller landets interesser.

Præsidenten er stadig populær i store dele af vælgerkorpset, og et politisk oprør mod ham er ikke sandsynligt på denne side af midtvejsvalgene i november.

Truslen mod præsidenten kommer derimod fra den særlige anklager Robert Mueller, som i maj sidste år blev sat i spidsen for et undersøgelsesudvalg, der kulegraver anklagerne mod Donald Trumps kampagnemedarbejdere og nærmeste familie.

De beskyldes for under valgkampen i 2016 at have haft tætte kontakter med russiske personligheder og for at have udvekslet såkaldt personlige oplysninger om den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.

Derudover har de amerikanske efterretningstjenester flere gange slået fast, at russerne blandede sig i den amerikanske valgkamp, blandt andet ved at hacke demokraterne og sprede falske oplysninger på de sociale medier.

Den tidligere FBI-direktør Robert Mueller og hans efterforskere arbejder meget hurtigt. Han har allerede sigtet 35 personer, herunder 29 russere, for mere end 100 forskellige lovovertrædelser.

En række retssager mod fremtrædende medlemmer af Donald Trumps valgkampagnestab er på vej.

For eksempel ventes hans tidligere kampagneleder Paul Manafort, der er varetægtsfængslet, at komme for retten inden månedens udgang.

Spionchef undsiger Trump

Præsidenten har indtil nu hævdet, at han intet kendte til mulige ulovligheder, men ifølge flere amerikanske medier risikerer kommende afsløringer at underminere præsidentens hidtidige forsøg på at forsvare sig.

Timingen er meget dårlig for præsidenten, som efter mødet med Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag i Helsinki udtrykte sin overbevisning om, at de russiske myndigheder ikke forsøgte at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp.

»Jeg ser ingen grund til, at det skulle være Rusland, der hackede sig ind«, lød det fra Donald Trump efter mødet med præsident Putin.

»De (efterretningstjenesterne, red.) tror, det er Rusland. Jeg har præsident Putin her, og han har lige sagt, at det ikke er Rusland«, tilføjede han.

Tirsdag aften dansk tid foretog præsidenten så en kovending, da han på et hurtigt indkaldt pressemøde i Det Hvide Hus sagde, at han havde udtrykt sig forkert efter Putin-mødet.

Han understregede, at han »accepterer« efterretningstjenesternes konklusion om, at Rusland blandede sig i valget. Efter en dags massivt stormvejr.

Præsidenten var blandt andet blevet modsagt af Dan Coats, chefen for den amerikanske efterretningstjeneste National Intelligence, som præsident Trump selv har udnævnt, og som tidligere var republikansk senator.

»Efterretningstjenesternes opgave er at sikre de bedst mulige informationer og faktabaserede vurderinger for præsidenten og politikerne«, skrev Dan Coats i en udtalelse, og han tog klart afstand fra præsidentens vurderinger af Ruslands rolle i valgkampen.

»Vi har været klare i vores vurdering af den russiske indblanding i 2016-valgkampen og deres fortsatte gennemgribende forsøg på at underminere vores demokrati«, skrev Dan Coats.

De bemærkninger og resultatet af Robert Muellers fortsatte undersøgelser risikerer at gøre mere ondt end politikernes og mediernes kritik af Donald Trumps optræden i Helsinki, hvor Vladimir Putin var den store triumfator.

Putin fik, hvad han kom efter.

»Amerikanernes forsøg på at opbygge en unipolar verden er mislykkedes. Det forstår de nu. Hele verden forstår, at man ikke kan ignorere Rusland«, lød det efter mødet fra Viktor Bondarev, formand for forsvars- og sikkerhedsudvalget i Forbundsrådet, det russiske parlaments overhus.

Han og andre russiske politikere og kommentatorer afviser spørgsmålet om russisk indblanding i den amerikanske valgkamp til fordel for Donald Trump som en ren detalje.

Det modsatte er tilfældet for de amerikanske medier.