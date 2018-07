Sex og charme skulle bringe russiske Maria Butina tæt på Trumps inderkreds FBI anholder ung russisk kvinde, som under dække af studier i USA kom tæt på våbenlobbyen og republikanske topfolk. Målet var at fremme prorussiske holdninger.

Få timer efter det nu berømte og berygtede pressemøde mellem præsident Donald Trump og hans russiske kollega, Vladimir Putin, informerede det amerikanske forbundspoliti, FBI, om arrestationen af en 29-årig russisk kvinde, som under dække af studier i Washington, D.C., reelt arbejdede for den russiske efterretningstjeneste.

FBI har overvåget Maria Butina siden 2016, da hun for alvor begyndte at søge kontakt med ultrakonservative amerikanske politikere, ligesom hun dyrkede medlemmer af våbenlobbyen NRA, National Rifle Association, samt evangeliske kredse.

I disse miljøer er sympatien for præsident Vladimir Putin stor, ligesom det er tilfældet blandt nationalistiske partier i Europa.

Hun blev onsdag sigtet for i samarbejde med den russiske regering at infiltrere politiske grupperinger i USA »med henblik på at fremme den russiske føderations interesser«.

Ifølge nye detaljer fra efterforskningen, som blev offentliggjort onsdag, var hun fjernstyret fra Moskva.

Hun var i kontakt med russiske agenter i USA, viser fotos og film optaget af FBI på Maria Butinas møder med sine landsmænd på restauranter og offentlige steder.

Arbejdede under dække

»Alle hendes bevægelser blev styret af en russisk topembedsmand, Aleksandr Torsjin, der er en af præsident Putins nære allierede.

Hun arbejdede under dække, blev medlem af NRA for at komme tæt på indflydelsesrige republikanere uden at vide, at FBI overvågede hende«, hedder det i et dokument fra efterforskningen.

På et tidspunkt forsøgte Maria Butina via disse mellemmænd at organisere et møde mellem præsidentkandidaten Donald Trump og præsident Putin.

Hun var sandsynligvis på vej ud af byen til en adresse i South Dakota, hvor hendes elsker, en kendt ultrakonservativ politiker med forbindelser til partiets topfolk, bor.

Maria Butinas forsvarer afviser kategorisk disse beskyldninger og fastholder, at hendes eneste aktivitet i USA var studiet af international politik på American University i Washington, D.C.

Hun har rent faktisk været indskrevet som studerende på American University, hvor hun netop har bestået en eksamen.

Men myndighederne mener, at rollen som ivrig studerende med godt kendskab til engelsk og en charmerende accent var et skalkeskjul for andre og mere lyssky aktiviteter.

Vild med våben

Maria Butinas store interesse er våben. Den lidenskab blev født under opvæksten i Sibirien, hvor hun lærte at skyde ulve og bjørne af sin far.

Det lyder som et uddrag af en romantisk russisk roman, og den del af hendes biografi er aldrig blevet bekræftet.

Derimod står det fast, at hun hurtigt flyttede til Moskva, hvor hun stiftede en organisation med navnet Retten til at Bære Våben.

Forbilledet var den amerikanske National Rifle Association, og formålet var at arbejde for retten til at bære våben, hvilket er forbudt i Rusland.

Finansieringen af disse aktiviteter står hen i det uvisse, men pludselig dukkede en mægtig sponsor op i form af senator Aleksandr Torsjin fra præsident Putins parti.

Aleksandr Torsjin, der senere blev vicedirektør for den russiske nationalbank, er ligesom Maria Butina tilhænger af en revision af den stramme russiske våbenlov. Han har i flere år været medlem af National Rifle Association, som blandt sine omkring seks millioner medlemmer også har medlemmer i udlandet.

Maria Butina blev Aleksandr Torsjins assistent og deltog i organiseringen af hans politiske aktiviteter.

Blandt dem var afholdelsen af en årlig brunch i Moskva for konservative kristne organisationer i og uden for Rusland.