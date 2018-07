Knivene er slebet, og der er dækket op til Brexit

God tur til Lanzarote! Da den irske premierminister, Leo Varadkar, var på forsiden af britiske The Sun med kravet om ikke at ville se britiske fly i irsk luftrum, faldt svaret prompte fra netmediet BrecitCentral, kampagnested for hardcore Brexiteers i form af et spørgsmål: Kunne Varadkar lide at holde ferie på Lanzarote?

For hvis ikke briterne måtte flyve over Irland, må irerne heller ikke flyve over Storbritannien, og Lanzarote er eneste rute ud af Dublin, der ikke går gennem britisk luftrum, som det lettere hånligt hed.

De har hidtil været afventende, men nu taler de også højt og mere tydeligt om uenighederne

Den slags er dril og kampagne, men et tydeligt tegn på, at nu går Brexit-forhandlingerne ind i de afgørende faser. Nu trækkes fronterne skarpt op, også de tabloide, som briterne mestrer til perfektion, og nu også i luften.

Bordet er dækket, briterne har afleveret deres hvidbog, og der forhandles efter mange måneders stilstand. Alligevel taler begge parter nu mere om muligheden for »ingen aftale«. Det er et skrækscenarie, men et scenarie, der må tages alvorligt og også politisk-taktisk tales op for netop at lægge et yderligere pres på forhandlingerne.

I en uge, hvor Storbritanniens nye Brexit-minister, Dominic Raab, har haft sit første møde i Bruxelles, og hvor EU’s udenrigsministre har drøftet hvidbogen. De har hidtil været afventende, men nu taler de også højt og mere tydeligt om uenighederne.

Både i forhold til EU som sådan og i særdeleshed i forhold til netop Irland, som med sin geografiske placering – så at sige bag ryggen på Storbritannien og med grænse til britiske Nordirland – har store udfordringer.

En grænse ude i vandet

Irerne vil for alt i verden ikke have en grænse mellem republikken og Nordirland efter 80 års konflikt, ’The Troubles’, som de kalder det, der først sluttede med fredsaftalen Good Friday Agreement i 1998.

Derfor vil irerne have en blød grænse op til Nordirland, mens de kan leve med en grænse ude i vandet mellem den grønne ø og resten af Storbritannien. Det kan briterne så til gengæld ikke, som premierminister Theresa May sagde, da hun i går talte i Belfast.

Adgangen til resten af EU er selvsagt også vigtigt for irerne. Hidtil er de gået gennem Storbritannien, og en hård grænse vil betyde enten grænsekontrol, eller at irerne skal sejle deres varer til og fra EU.

Theresa Mays løsning er en blød grænse og dermed et blødt Brexit. Hvor Storbritannien bliver i det indre marked, når det handler om varer, og går ud, når det handler om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Det siger EU nej tak til, og hjemme i London er opbakningen til Mays plan hastigt svindende. Hendes politiske held, hvis hun har et sådant, er, at de to fløje, Brexiteers, der ville ud af EU, og Remainers, der ville blive, kæmper mod og ikke med hinanden.

Derfor kan hun vinde med stadigt snævrere flertal ved at hoppe fra tue til tue, fra fløj til fløj for at skaffe sig sit flertal. Næste hop gælder EU-27. Hvor hun vel at mærke skal hoppe med et splittet Storbritannien i ryggen.