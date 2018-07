Trump truer Kina med ekstra told på alle varer

USA's præsident, Donald Trump, skruer fredag op for truslerne om at straffe kineserne for deres handelspolitik.

I et tv-interview, der bliver vist på kanalen CNBC, advarer Trump om, at han 'er villig til at gå til 500'.

Eller sagt på en anden måde: han er villig til at forhøje toldsatsen på kinesisk import for 500 milliarder dollar, som svarer til værdien af stort set alle de varer, Kina sidste år solgte til USA.

»Jeg gør ikke dette af politiske årsager. Jeg gør det for at gøre, hvad der er rigtigt for vores land«, siger præsidenten i tv-interviewet.

»Vi er blevet flået af Kina alt for længe«, tilføjer Trump.

Hvis han gør alvor af den trussel, betyder det, at alle amerikanske forbrugere skal betale en markant højere pris for kinesiske varer.

I forvejen har Trump lagt en ekstra told på kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar.

Det fik Kina til at svare igen med forhøjet told på amerikanske varer for et tilsvarende beløb. Det har blandt andet ramt Kinas import af amerikansk svinekød og sojabønner.

Trumps regering kan meget vel allerede være på vej med nye forhøjede toldsatser på kinesiske varer for yderligere 16 milliarder dollar. Og den har fremlagt planer om forhøjede toldsatser for samlet set 200 milliarder dollar.

Til det har Kina svaret, at hvis den plan bliver til virkelighed, vil der komme et 'håndfast og kraftigt' modsvar.

Kina eksporterede ifølge AP's oplysninger sidste år varer for 524 milliarder dollar til USA, mens kineserne købte amerikanske varer for et langt mindre beløb, nemlig 130 milliarder dollar.

Trumps udtalelser i interviewet med CNBC fik fredag dollaren til at falde, fordi investorer frygter både handelskrig og valutakrig mellem USA og Kina.

ritzau