533 væddeløbshunde fjernet på grund af mishandling

Myndigheder i den tidligere portugisiske koloni Macau, der er en del af Kina, har taget over 500 væddeløbshunde af racen greyhound i sin varetægt, efter en væddeløbsbane lørdag er blevet lukket.

Banen har været Asiens eneste lovlige hundevæddeløbsbane, men er blevet lukket efter klager om dyremishandling.

Hundevæddeløb på stadion Macau Canidrome har været en tradition i Macau i mere end 50 år.

Men traditionen ser nu ud til at være slut, efter dyrerettighedsgrupper har anklaget Macau Canidrome for at mishandle dyrene og aflive dyr, der underpræsterer på banen.

Myndighederne i Macau har lørdag beordret banen lukket, og Macau Canidrome står nu til at blive retsforfulgt.

Ifølge myndighederne er der fundet 533 greyhounds på ejendommen. Flere af dem lider af hudsygdomme og andre lidelser, som myndighederne nu sørger for bliver behandlet.

Ejeren er tavs

Væddeløbstraditionen har været på tilbagegang siden sin storhedstid i 60'erne, hvor hundene tiltrak massive menneskemængder.

Sidste år blev væddeløbet derfor beordret til at flytte ud af byen i et forsøg på at modernisere byen.

Macau undergår i disse år forandringer i forsøget på at tiltrække turister fra den kinesiske middelklasse. Det har i en årrække været et hovedmål for spil og gambling, hvilket Kina nu forsøger at gøre Macau uafhængigt af.

Væddeløbsbanen er ejet af en forretningskvinde ved navn Angela Leong, der er milliardær. Hun har ikke kommenteret mediers henvendelser omkring lukningen af banen.

Dyrerettighedsgrupper har udtrykt bekymring for de over 500 hundes skæbne. De har bedt myndighederne i Macau om at udlevere hundene til dyreværn, så de kan blive adopteret.

De mange greyhounds er i stort omfang avlet i Australien.

ritzau