Prøv at søg på 'idiot': Internetbrugerne driller Trump ved at påvirke en algoritme – igen At manipulere med Googles algoritme har længe været en popuær måde at lave sjov med politikere på. Nu er internettet i gang igen, og med Trump som mål. Ekspert forudser, at vi også vil få 'google bombing' i Danmark ved det kommende folketingsvalg.

Hvis du via Google søger på ordet ‘idiot’ og herefter klikker på fanen ’billeder’, burde du kunne se, hvordan prototypen på sådan en ser ud. Altså en idiot.

Lige i øjeblikket er Google-søgningens visuelle bud på arke-idioten en særdeles omtalt mand med luftigt hår og hang til superlativer, nemlig USA’s præsident Donald J. Trump.

Det er ikke noget Google bestemmer, men derimod algoritmen, altså den mekanisme, der konstant tilpasser den rækkefølge, søgeresultater præsenteres i, for at prioritere det vigtigste først og hjælpe brugeren med at sortere.

Green Day og Reddit

Algoritmen påvirkes af, hvordan folk i det hele taget agerer på nettet. Ifølge The Guardian hænger tendensen med idiot-billederne af den amerikanske præsident eksempelvis sammen med, at sangen ’American Idiot’ af det amerikanske band Green Day blev anvendt af anti-Trump-demonstranter under præsidentens nylige besøg i London. Et besøg, som var en del af hans storstilede Europa-turné, der også inkluderede et meget omtalt topmøde i Finlands hovedstad Helsinki med den russiske præsident Vladimir Putin.

Kampagnen var dog i gang allerede en måned inden da, viser dette opslag på Reddit.

Opslaget har fået over 20.000 stemmer, og den store aktivitet har angiveligt forstærket tendensen, fordi Googles algoritme tilpasser sig brugernes aktivitet.

»Vi ved ikke, hvad der er inde i Googles algoritmer. Der er en million ting, som der hele tiden skrues på. Det kan være læsetid, eller hvad man stopper op ved i sit newsfeed på sociale medier. Det er brugerne, der bestemmer, så hvis man er mange nok, kan man godt påvirke det«, siger ekspert i politisk digital kommunikation Benjamin Rud Elberth.

»Især i politik prøver brugerne gerne at drille magthaverne. Det går helt tilbage til Bush i 2004, men det skete også under Obama. Trumps team har selv gjort det med CNN, hvor de forsøgte at få CNN’s logo til at blive resultatet, hvis man googlede ’fake news’«.

Opstod i 2004

Faktisk begyndte fænomenet, der kaldes 'google bombing', tilbage i 2004, fortæller Benjamin Rud Elberth, hvor internetbrugerne fiksede det sådan, at en søgning på 'miserable failure' (ynkelig fejltagelse) resulterede i billeder af George W. Bush.

Under valgkampen i USA i 2016, hvor Donald Trump stod over for Demokraternes præsidentkandidat Hillary Clinton, førte søgninger på ordet 'voldtægtsmand' til billeder af Clintons ægtemand, den tidligere præsident Bill Clinton. Også her havde Reddit en vis indflydelse, særligt det underforum på hjemmesiden kaldet ’The Donald’, hvor Donald Trumps støtter er særdeles aktive. Her kunne brugerne eksempelvis holde et opslag med et billede af Bill Clinton og ordet ’rapist’ i toppen af forummets startside, så det blev set af så mange som muligt.

Selv om det formentlig ikke er rart at blive kaldt hverken idiot eller voldtægtsmand, er det ikke noget, Google gør noget ved. Gør de det, vil de hurtigt blive beskyldt for at udøve censur, siger Benjamin Rud Elberth.

»Hele deres forretningsmodel er bygget op over, at det er brugerne, der bestemmer. Hvis seks milliarder mennesker beslutter sig for at søge på idiot og Donald Trump, så vil Google ikke blande sig«.

Denne artikel bidrager

Det ville også rent logistisk være en helt uoverkommelig opgave, hvis Google satte sig for at redigere i algoritmen ud fra kulturelle eller politiske hensyn:

»Det er både Google og Facebooks store problem, at de ikke kan ansætte folk, der skal sidde og konkurrere med en million Reddit-brugere, som synes, det er sjovt at kalde Trump en idiot. Til gengæld forsvinder det af sig selv, når Redditbrugerne har haft det sjovt med det et stykke tid«, siger Benjamin Rud Elberth.