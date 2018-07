Skib stødt på grund i Roskilde Fjord - 130 gæster evakueres

Passagerskibet 'Sagafjord' er lørdag eftermiddag stødt på grund i Roskilde Fjord på Sjælland. Flere skibe og både er blevet tilkaldt for at hjælpe med at evakuere de 130 mennesker, som er om bord.

Det fortæller Michael Horn, der er vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter.

»Det er et område med lavt vand, og det er lykkedes skibet at ramme bunden. Der er ikke nogen personer, som er i fare. De 130 mennesker om bord har det alle godt«, siger han.

Skibet er gået på grund halvanden kilometer fra Veddelev Havn. Det tager ikke vand ind, så der er ikke risiko for, at det vil kæntre, fortæller vagtholdslederen.

To mindre både fra Østsjællands Beredskab og en gummibåd fra Dansk Søredningsselskab er ankommet til skibet og hjælper med at evakuere de 130 ombordværende.

Meldingen fik Forsvarets Operationscenter klokken 15.42.

»Vi har givet dem lov til at komme fri af grunden, så de kan sejle ind til havnen. Så skal vi lave en dykkerundersøgelse, før skibet må sejle videre«.

»Vi ved ikke, hvornår skibet kommer fra af grunden, så det kan sejle videre«, siger Michael Horn.

ritzau