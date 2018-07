Russisk ambassadør på Twitter: Danskerne hader Rusland så meget, at vi ikke gider blande os i jeres valg I et åbent brev til kongeriget Danmark advarer Ruslands ambassadør mod russerhad, som han mener må stamme fra krigselskende danskere, der ikke vil dialogen. Forsvarsekspert kalder det en afledningsmanøvre.

»Da der alligevel ikke er nogen forskel på den russofobiske indstilling hos den danske regering eller oppositionen, så giver det ingen mening for Rusland at blande sig i danske valghandlinger«.

Sådan skrev den russiske ambassadør i Danmark, Mikhail Vanin, ved middagstid tirsdag på Twitter. Anledningen var en artikel i Berlingske, hvor Forsvarets Efterretningstejenestes chef, Lars Findsen, forklarer, at Rusland har tjenestens øgede bevågenhed efter at have påvirket det amerikanske præsidentvalg i 2016 og det fransk præsidentvalg i 2017.

Since there is no difference in russophobic approach between #DK Government and opposition, meddling into DK elections makes no sense https://t.co/0TIrvLqkx6 — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) July 24, 2018

I eftermiddags var ambassadøren så klar med et længere statement adresseret til kongeriget Danmark.

Her skriver han om det langvarige had til Rusland, Danmark altid har haft. Og om hvordan det er blevet endnu værre, nu hvor det politiske lederskab og de professionelle sikkerhedspolitiske rådgivere også deltager i det, han kalder russofobi med ubegrundede beskyldninger.

Som ambassadøren mærker tager til nu efter VM i Rusland, som ellers for en kort stund gav danskerne et billede af et »åbent og gæstfrit Rusland«.

»Det er uklart, hvad formål skulle være med at gøre alt dette for at sikre at det russisk-danske forhold vedbliver at forværres. En ting er indlysende: De, der ønsker at bevare den nuværende situation, er også dem, der har krig kært og ønsker at profitere på ustabilitet«, skriver Mihhail Vanin til danskerne.

En afledningsmanøvre

Seniorforsker og Henrik Ø. Breitenbauch fra Center for militære studier på Københavns Universitet fortæller over en mobiltelefon fra Maryland, USA, at han ikke har tænkt sig at ligge søvnløs over tweets fra den russiske ambassadør i Danmark.

»Det er en afledningsmanøvre. Den russiske stat ser sig selv som værende i en fundamental konflikt med vesten. Det står åbent i alle politiske dokumenter. Derfor gør man ting for skabe ustabilitet - som at underminere sammenholdet mellem de vestlige demokratier, i NATO, EU og forholdet mellem Europa og USA«, siger Henrik Ø. Breitenbauch.

»Når ambassadøren i Danmark nu råber op om russofobi, så er hensigten at få os til at glemme analysen, som dem, der har ansvaret for sikkerhedspolitikken, er enige i. Russofobi kan også bruges til at forklare sin egen befolkning, at der er en stor ydre fjende, som man kan bruge til at stramme grebet om russiske stat med«.

Hvorfor kommer ambassadøren med de her meldinger. Er det en krigstrussel?

»Jeg tror ikke, vi er på vej mod en krig. Men vi er i en krise, fordi Rusland ønsker at have lov til at tryne sine naboer, og det vil Europa og USA ikke være med til. Det er Ruslands manglende tilpasning til en rolle som god nabo, der er problemet. I virkelighed ville vi, der arbejder med sikkerhed i Europa, langt hellere tilbage til smult vande, som vi havde det før 2014. Vi ville hellere handle med Rusland og se dem leve et frit og velstående liv«.

Tror du, ambassadøren er hidsig og bare har ladet sig rive med i disse tweets i sommervarmen?

»En ambassadør udtaler sig altid på vegne af sit land. Men de sociale medier har skabt et rum for mere skæve udfald indenfor diplomatiet, så man skal nok tage dem med et gran salt. Jeg synes i hvert fald ikke, man skal lade sig gå på af dem«, siger altså seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch.