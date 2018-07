Flypassager nægtede at sætte sig ned: 21-årig svensker forhindrer udvisning af afghansk mand Hun nægtede at sætte sig ned på sit sæde i flyet. Og fly må ikke lette, når ikke alle passagerer er fastspændt. Så under en livestreaming forhindrede 21-årige Elin Ersson fra Sverige, at en 52-årig mand blev udvist til Afghanistan.

En flyafgang fra Göteborg til Afghanistan mandag morgen blev en noget anderledes oplevelse for de ombordværende end sædvanligt.

Blandt flyets passagerer var en 52-årig afghansk mand, der skulle tvangsudvises fra Sverige. Men der var også den 21-årige svensker og kvindelige studerende Elin Ersson. Hun er aktivist og var taget med på flyet for at stoppe udsendelsen af den afghanske mand, der efter hendes mening højst sandsynligt ville blive dræbt, hvis han blev sendt til landet. Det skriver britiske The Guardian.

Og den svenske pige benyttede sig af en smart protest.

Et fly må nemlig kun lette, hvis alle passagerer sidder ned og er fastspændt med sele. Så Elin Ersson valgte at protestere ved at ikke at ville sætte sig ned. I stedet begyndte hun fra første skridt ind i flyet at filme sig selv og livestreame sin protest:

»Jeg vil ikke lade en mand miste livet, bare fordi I ikke vil misse jeres fly. Jeg kommer ikke til at sætte mig ned, før den person har forladt flyet«, siger Elin Ersson i videoen.

Mange forsøger at stoppe Elin Ersson

Gentagne gange bliver den unge svensker forsøgt stoppet i at filme af flyets personale. En af gangene svarer hun:

»Jeg gør, hvad jeg kan for at redde et menneskes liv. Så længe, at der er en person, der står op inde i flyet, kan piloten ikke lette. Alt, jeg ønsker, er at stoppe udvisningen, og derefter vil jeg samarbejde med reglerne her. Det her er altsammen fuldstændig lovligt, og jeg har ikke gjort noget kriminelt«.

På et andet tidspunkt forsøger en vred passager at tage hendes telefon fra hende, og her svarer Elin Ersson:

»Hvad er vigtigst; et liv eller din tid?.. Jeg vil have ham af flyet, for han er ikke sikker i Afghanistan. Jeg prøver at ændre mit lands regler, jeg kan ikke lide dem. Det er ikke rigtigt at sende mennesker i Helvede«.

I videoen fortæller Elin Ersson, der studerer på Göteborgs Universitet, at hun er sikker på, at manden højst sandsynligt ville blive dræbt, hvis han blev sendt til Afghanistan, og det er en tydelig påvirket og oprørt Errson, man ser blive stående trods både passagerer og personales forsøg på at få hende til at sidde ned og at tage hendes telefon fra hende.

Efter omkring 15 minutter lykkes hendes mission. Da manden bliver ført ud af flyet, lyder en applaus fra flyets passsagerer.

Tilsvarende er sket i Danmark

For et års tid siden oplevede vi præcis det samme i Danmark, hvor protester fra en medrejsende passager forhindrede, at en 20-årig mand blev tvangsudsendt fra Kastrup til Afghanistan.

Her var det egentlig en gruppe, der protesterede. Fredeligt i lufthavnen, for de havde ikke billetter til flyet, som den unge mand skulle med. Men deres protester vakte interesse hos nogle af de passagerer, der skulle med flyet, og en af disse var årsag til, at den 20-årige mand blev ført ud af flyet igen.

Elin Erssons protest kommer på et tidspunkt, hvor Sverige er på vej mod et valg i september, og hvor landets centrum-venstre-regering har været gode til at holde antallet af udvisninger højt.

»Hvis du får afslag, er du nødt til at tage hjem - ellers kan vi ikke have et ordentligt migrationssystem«, sagde Sveriges statsminister, Stefan Löfven, sidste år efter terrorangrebet i Stockholm, hvor en lastbil kørte ind i og dræbte fem personer.