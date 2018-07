Britisk kvinde troede, at Novichok-nervegas var parfume

The Guardian refererede i sidste uge Rowleys bror for, at Charlie Rowley havde fortalt ham, at han var kommet i besiddelse af nervegassen via en parfumeflaske, men oplysningerne og de nærmere omstændigheder har hidtil været ubekræftede.

De britiske myndigheder oplyser, at Sturgess og Rowley blev forgiftet med det samme stof, som Sergej og Julia Skripal blev udsat for i marts. Britiske efterretningstjenester har offentligt beskyldt Rusland for at stå bag forgiftningen af de to sidstnævnte, hvilket den russiske regering har benægtet.

Konflikt med Rusland genantændt

Sagen om Dawn Sturgess’ død har genantændt en intens diplomatisk konflikt mellem Storbritannien og Rusland. De britiske myndigheder har anklaget Rusland for at have sendt agenter til Salisbury i et forsøg på snigmyrde Sergej Skripal i marts, muligvis som hævn for, at han tidligere spionerede mod Rusland.

Storbritannien har udvist 23 russiske diplomater. 20 andre lande, heriblandt Danmark, har også udvist russiske diplomater på grund af sagen. Forgiftningen af Dawn Sturgess og Charlie Rowley åbner for, at agenter i al hast kan have skilt sig af med resten af den nervegas, som blev brugt mod Skripal, uden at britisk politi siden har fundet det i forårets flere uger lange undersøgelser af området nær gerningsstedet. Dermed menes Dawn Sturgess og Charlie Rowley at være blevet tilfældige ofre for nervegas, som gerningsmænd har efterladt sig efter attentatforsøget mod Skripal i marts, lyder efterforskernes teori.

»Jeg synes, det er meget uansvarligt af folk at efterlade gift, så enhver kan finde det«, siger Charlie Rowley til ITV. »Det kunne have været børn (der havde fundet det, red.)«, siger han.

Han er selv fortsat tydeligt psykisk mærket.

»Det var så uheldigt. Jeg er bare så vred«, siger Charlie Rowley i interviewet.