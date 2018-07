Rammerne for fremtidig handelsaftale på plads: Trump og Juncker udstikker vejen ud af handelskrig USA holder igen med told på europæiske biler, og EU skal købe masser af amerikansk soja.

EU og USA er tilsyneladende blevet enige om, hvad der skal til for at undgå en handelskrig.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, oplyser på et fælles pressemøde onsdag, at de er blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU.

Aftalen har flere elementer og bliver af Trump præsenteret som »en meget stor dag«.

Et af elementerne er, at EU lover at øge sin import af sojabønner og flydende naturgas fra USA.

Parterne vil samtidig arbejde for, at toldsatser og støtteordninger for industrivarer på andre varer end biler skal elimineres.

Derudover er Jean-Claude Juncker og Donald Trump blevet enige om et samarbejde for at reformere Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Donald Trump siger, at der skal findes »en løsning« på de toldsatser, der er indført i den seneste udveksling af »gengældelsestold«.

»Det var min hensigt at indgå en aftale i dag. Og vi har indgået en aftale i dag«, siger Jean-Claude Juncker på pressemødet.

ritzau