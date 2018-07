Græsk leder: Tager det politiske ansvar for katastrofebrand

Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, siger fredag, at han tager det politiske ansvar for en naturbrand, der har kostet mindst 87 mennesker livet nær Athen.

Det kommer, efter oppositionen har beskyldt regeringen for ikke at have gjort nok for at beskytte liv.

Tsipras' modstandere gik i offensiven fredag, da tre sørgedage udløb. De anklager regeringen for ikke at have undskyldt sin rolle i forbindelse med tragedien.

I et forsøg på at skærme sig mod vreden i dele af befolkningen fortalte han sine ministre, at han er i syv sind om, hvorvidt regeringen havde gjort nok for at modgå katastrofen.

»Jeg har sammenkaldt jer her i dag først og fremmest for at tage det fulde politiske ansvar for denne tragedie over for min regering og det græske folk, sagde han.

»Jeg vil ikke skjule, at jeg er overvældet af blandede følelser lige nu. Smerte, knust over de menneskeliv, som så uventet og uretfærdigt er gået tabt. Men også ængstelse for, om vi handlede korrekt i alt, hvad vi gjorde, fortsatte han.

Det største oppositionsparti, Ny Demokrati, kritiserede torsdag aften på et pressemøde den venstreorienterede regering for ikke at have undskyldt sin rolle.

Regeringen har mistanke om, at den eksplosive brand, der brød ud mandag aften, kan have været påsat.

ritzau