Dansker efter jordskælv i Indonesien: Min bambushytte rystede voldsomt Et kraftigt jordskælv ramte søndag morgen klokken syv lokal tid den indonesiske ferieø Lombok. Mindst 14 er dræbt.

26-årige Peter Jansen fik sig et chok, da han søndag morgen vågnede i sin bambushytte på den indonesiske ø Gili Trawangan.

Både seng og hytte rystede voldsomt, efter at et kraftigt jordskælv havde ramt cirka ti kilometer derfra.

»Det rystede meget voldsomt i vores lidt ustabile bambushytte. Tingene udenfor rystede, og det var som om, at man sad i en båd, der gyngede.«

»Efter en 10-15 sekunder stopper det, og så er det egentlig roligt, siger danskeren, der er på dykkerferie.«

Kraftigt skælv

Jordskælvet ramte i syv kilometers dybde og blev målt til en styrke på 6,4 af Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Skælv af den styrke anses for at være kraftige og i stand til at forårsage voldsomme ødelæggelser.

Peter Jansen fortæller, at jordskælvet var ovre, inden han nåede at vække sin kæreste.

»Bagefter var jeg hurtigt inde at downloade nogle apps om jordskælv for at se, om der var tsunamivarsler, for i Gili Trawangan skal man ikke sidde, hvis der er tsunami.

Der kom endnu et skælv en times tid efter, hvor det hele igen rystede voldsomt, fortæller han. Men efter de ubehagelige oplevelser er der nu ro på øen.

»Folk gik egentlig bare ud fra kontorerne, så de ikke fik ting i hovedet, men man når kun lige at komme ud af lokalerne, før det er overstået igen.

»Selvfølgelig gisper man og holder vejret, for man er ikke vant til det som dansker. Efterfølgende er det hverdag igen på øen. Man går ned for at få morgenmad og gør det, man ellers skulle have gjort, siger han.

Han har ikke planer om at afbryde sin ferie på grund af oplevelsen:

»Nu ser det ud som om, at det er roligt, og der har ikke været den mindst bølgegang eller tsunamivarsel i området, så vi overvejer ikke at forlade øen, siger Peter Jansen.

Jordskælvet indtraf cirka 50 kilometer nordøst for hovedbyen Mataram på øen Lombok, der er en populær turistdestination.

Øen ligger omkring 100 kilometer øst for den endnu mere populære turistø Bali.

Indonesiens katastrofeberedskab oplyste søndag eftermiddag dansk tid, at mindst 14 er dræbt på Lombok, mens flere end 160 er kommet til skade, skriver nyhedsbureauet AP.

