Fra fornyer til håneoffer: Ny Brexit-minister gået fra medvind til mobbeoffer Dominic Raab blev hyldet som den rette fornyelse til at bringe briterne ud af EU. Nu hagler hån og kritik ned over ham.

At kalde Dominic Raabs første uger som ny Brexit-minister for tumultariske vil være en underdrivelse.

I forrige uge fik den 44-årige politiker med dags varsel besked om, at han kunne skifte sin titel som boligminister ud med minister for udtræden af EU – ofte blot kaldet Brexit-minister. Den hidtidige mand på posten, David Davis, havde dagen forinden under stort postyr meddelt sin afgang fra regeringen.

Forholdet mellem Davis og premierminister Theresa May kortsluttede, efter at regeringen udgav et strategipapir kaldet Chequers-planen, hvor det fremgår, at Storbritannien ønsker at blive ved at overholde EU’s regler for fortsat at kunne have fri adgang til det indre marked. Det fik Davis til at smække med døren.

Til en start så det ud til, at Dominic Raab som ny Brexit-minister ville bringe tiltrængt ro på bagsmækken. Portrætartikler hæftede sig ved hans politiske erfaring, hans talrige bogudgivelser og hans baggrund som advokat med international erfaring. Billedet af en stålsat perfektionist blev udbygget med, at Raab har opnået sort bælte i karate og spiser det samme til frokost hver dag.

Store forventninger til Raab

Hårde britiske EU-modstandere varmede sig ved, at de med Raab fik en Brexit-minister, som kunne holde May fast på, at Storbritannien rent faktisk melder sig ud af EU 29. marts næste år, som er det officielle exittidspunkt. Mange har nemlig frygtet, at Storbritannien kan blive nødt til at bede de andre EU-lande om mere tid.

Det skyldes, at briternes aftale om det fremtidige forhold til EU skal være færdigforhandlet allerede til oktober i år, hvis de 27 andre EU-lande skal kunne nå at godkende den, inden den aftalte exit i marts næste år.

Det virker som en svær frist at nå. Der hersker fortsat total uenighed om afgørende elementer såsom briternes fremtidige økonomiske forhold til EU, og hvordan man undgår en synlig grænse mellem Irland og Nordirland.

Men med effektive Raab ved roret kan det nås, mente nogle.

Selv tilhængerne af et tæt forhold til EU fandt nogle rosende ord frem om Raab – at han i det mindste er mere intelligent og mindre selviscenesættende end Davis.

Den gode stemning er væk

Hurtigt er der imidlertid kommet ridser i billedet af Dominic Raab som effektiv realist med blik for egne begrænsninger.

Tirsdag i denne uge udsendte Theresa May en udtalelse om, at hun selv fremover vil lede Brexit-forhandlingerne – med Dominic Raab i en rolle som næstkommanderende. Raab insisterede på, at der blot var tale m en simpel »ommøblering«, som han kaldte det, men lige meget hjalp det. Manøvren blev udlagt som Mays måde at køre den nye minister ud på et sidespor. Raabs forsøg på at forklare det som andet blev gjort til grin.

Torsdag havde Dominic Raab så et indlæg i den britiske avis Daily Mail, som han i overskriften kækt kaldte for sit ’krigsråb’ til de andre EU-lande. Her gav han udtryk for, at forhandlingerne med EU var på skinner med regeringens Chequers-plan, og at planen ville bygge bro til de andre EU-lande om briternes fremtidige forhold til dem, når Raab senere samme dag skulle mødes med EU’s Brexit-forhandler, Michael Barnier, i Bruxelles.

Sammen med krigsråbet sendte Raab en trussel i retning af de andre EU-lande ved at slå fast, at briterne vil undlade at betale, hvad de skylder EU, hvis de andre lande medlemslande ikke giver briterne den handelsaftale, de vil have.

Raabs krigsråb og trussel var imidlertid som forduftet efter mødet i Bruxelles. Barnier gjorde på et fælles pressemøde med Raab krystalklart, at de andre EU-lande ikke accepterer den britiske regerings nye plan. Blandt andet, fordi de andre EU-lande ikke tror et sekund på briternes løfter om, at grænsen mellem Irland og Nordirland kan blive ved at være usynlig ved at fortolde varer via ny teknologi, som ingen lægger mærke til.