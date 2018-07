Britisk angreb på Facebook: »Vores demokrati er kommet i krise, intet mindre« En parlamentarisk undersøgelse lægger op til drastiske indgreb mod Facebook, der skal kunne straffes for at lægge platform til skadeligt og ulovligt indhold.

I fredags gav Facebook efter og viste en britisk undersøgelseskommission de budskaber, som Vote Leave-kampagnen sendte ud til Facebooks brugere op til folkeafstemningen om EU.

De såkaldte »mørke annoncer«, som ingen tidligere har set – bortset fra de Facebook-brugere, der blev defineret som målgruppen – nåede frem til undersøgelsesudvalget få dage før udvalget offentliggjorde sin foreløbige rapport om systematisk manipulation og russisk påvirkning op til folkeafstemningen.

Budskaberne beskrives i The Guardian som en »ekstraordinær og afslørende samling: en samling, der domineres af åbenlyst racistiske løgne – herunder at Tyrkiets 76 millioner indbyggere er på nippet til at komme ind i EU«.

Vote Leave havde masser af penge til at sprede deres budskaber. Arron Banks, en britisk forretningsmand, donerede mere end 70 milliarder kroner til kampagnen – den største politiske donation i britisk historie.

»Men det er uklart, hvorfra Arron Banks fik de mange penge fra. Han har ikke kunnet godtgøre, at pengene kommer fra kilder i Storbritannien. Samtidig har vi dokumentation for Arron Banks kontakter med den russiske ambassade, herunder den russiske ambassadør. De havde møder om mulige handler med guld og diamanter, og om at Arron Banks skulle overdrage fortrolige informationer«, fastslår undersøgelsesudvalget, der samler alle partier i det britiske parlament.

Langt værre end briterne troede

De foreløbige konklusioner fra den britiske undersøgelseskommission bekræfter langt hen ad vejen mistankerne om, at de britiske vælgere blev udsat for målrettet og løgnagtig manipulation. Faktisk er den russiske indblanding i andres landes valg endnu mere udbredt, end udvalgets medlemmer havde forestillet sig, da de gik i gang med undersøgelsen, siger formanden for undersøgelsesudvalget, den konservative Damien Collins, til flere britiske medier. Dertil kommer de private virksomheder, såsom Cambridge Analytica, der har specialiseret sig i at manipulere vælgerne baseret på psykografiske profiler. »Vores demokrati er kommet i krise, intet mindre«, siger Damien Collins.

Som led i undersøgelsen besøgte britiske parlamentarikere det amerikanske forbundspoliti i Washington, og de blev ifølge The Guardian forbløffet over, hvordan FBI i dag ser på de russiske agenters påvirkning af det amerikanske valg. FBI arbejder ganske vist stadig på at få klarlagt, hvordan russiske agenter og troldehære manipulede valget i 2016.

Men FBI er blevet optaget af en langt mere akut udfordring: De digitale teknikker, som de russiske trolde bruger, har udviklet sig med skræmmende hast og effektivitet siden det amerikansk valg for to år siden, og de kan komme i spil under efterårets midtvejsvalg. Og ved alle kommende valg.

Rapporten udpeger en række personer og organisationer som medskyldige. Den tidligere direktør for Cambridge Analytica, Alexander Nix, får rollen som en af de største skurke. Cambridge Analytica og relaterede selskaber har arbejdet i politiske valgkampe siden 2010, herunder med hacking, misinformation, undertrykkelse af vælgere og samarbejde med det private israelske sikkerhedsfirma Black Cube, der blandt andet er leveringsdygtig i ulovlig hacking.

»Den påståede underminering af demokratiet i mange lande gennem aktiv manipulation af fakta og begivenheder skete samtidig med, at SCL (Cambridge Analyticas modselskab, red.) arbejdede for den britiske, amerikanske og andre allierede landes regeringer«, fremhæver den britiske undersøgelse.

SCL og Cambridge Analytica er gået konkurs i kølvandet på skandalen, men de centrale personer fortsætter tilsyneladende deres aktiviteter i andre selskaber, fastslår rapporten, der opfordrer myndighederne til at indlede en strafferetlig efterforskning.

Facebook udgiver et produkt, der er farligt for forbrugerne og dybt uetisk

Zuckerberg er hovedskurken

Men den egentlige skurk er ifølge rapporten Mark Zuckerberg, topchefen for Facebook, og hans virksomhed, som gør det hele muligt, og som nægter at gribe ind imod det. Zuckerberg har reelt nægtet at bidrage til undersøgelsen af Facebooks rolle i misbrug af brugernes data, udenlandske kræfters indflydelse og de såkaldte mørke annoncer, der nåede Facebooks brugere, fastslår det britiske udvalg.