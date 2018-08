Største protester i årevis: Tusinder af vrede studenter demonstrerer i Bangladesh Demonstranter og moddemonstranter støder sammen i Bangladesh, der oplever de største protester i årevis.

Tusindvis af vrede unge mennesker gik søndag gennem hovedstaden i Bangladesh med krav om, at regeringen gør noget for at forbedre trafiksikkerheden.

Protesterne er vokset i styrke og omfang, siden en dreng og en pige i sidste uge blev dræbt af en bus i høj fart.

Søndagens demonstranter blev mødt af politi, der affyrede tåregas, og en moddemonstration bestående af regeringstilhængere, der angreb de studerende med køller.

Mindst fem journalister blev ligeledes angrebet.

De studerende har i de seneste dage stoppet tusindvis af biler i Dhaka, hvor trafikken oftest er kaotisk.

Demonstranterne har tjekket, om bilerne var registreret, og om førerne havde kørekort.

Årligt dør flere end 12.000 mennesker i trafikulykker i Bangladesh.

Protesterne lægger pres på landets premierminister, Sheikh Hasina, forud for det valg, der venter i december.

Sheikh Hasina beskylder oppositionen for at stå bag protesterne med det formål at skabe politisk kaos forud for valget.

Samtidig appellerer hun til forældre om at holde deres unge hjemme.

»Jeg opfordrer alle værger og forældre til at holde deres børn hjemme. Det, de har gjort, er nok, siger premierministeren.

I en separat episode lørdag blev en bil, som den amerikanske ambassadør befandt sig i, angrebet i Dhaka af bevæbnede mænd på motorcykler, lyder det i en meddelelse fra USA's ambassade.

Ingen kom til skade ved episoden.

Den fremtrædende lokale aktivist og regeringskritiker Badiul Alam Majumdar siger, at angrebet skete, da ambassadøren forlod en privat middagssammenkomst i hans hjem.

Ambassaden bakker i en meddelelse søndag op om de studerende, der demonstrerer.

»Intet kan retfærdiggøre de brutale angreb og volden i løbet af weekenden mod de tusinder af unge mennesker, der på fredelig vis benytter sig af deres demokratiske ret til at udtrykke støtte til et mere sikkert Bangladesh, meddeler USA's ambassade.

