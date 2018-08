Nyhedsbureau: Al-Qaeda får god hjælp fra USA-støttet koalition i Yemen Al-Qaeda-krigere, Saudi-Arabien og amerikanerne har en fælles interesse i at hindre de iransk-støttede houthier i at vinde krigen i Yemen. Det har skabt en uhellig alliance.

Al-Qaeda-krigere arbejder uhindret i Yemen. De får penge og støtte af den koalition, der i øjeblikket fører krig mod houthistyrker i landet.

En koalition, USA deltager i.

Nyhedsbureauet AP har gravet oplysninger, om det der foregår, frem. Ifølge dem betales al-Qaedastyrker og -krigere for at trække sig fra fronten; de får udstyr leveret af koalitionen, og de bliver efter aftale med koalitionsstyrkerne ikke mål for amerikanske drone- eller bombeangreb.

Der er simpelthen indgået en række hemmelige aftaler med terrorbevægelsen, der beskytter den og i nogle tilfælde ligefrem belønner den med penge eller militært materiel, fremgår det.

En del af forklaringen på det skal findes i konfliktens kerne: Sunnimuslimer i Yemen bekriger - støttet af blandt andre Saudi-Arabien, USA og De Forenede Emirater - lokale shiamuslimske militser, der får opbakning fra Iran.

»At støtte emiraterne og saudierne mod det, USA ser som iransk ekspansionisme, prioriteres højere end at bekæmpe al-Qaeda«, mener Michael Horton, der er analytiker i Jamestownfonden, som følger terrorisme.

Topterrorist får økonomisk støtte

Det har blandt andet resulteret i, at en yemenitisk militærchef, der optræder på USA's terroristlister, får økonomiske bidrag fra emiraterne, og at konvojer med al-Qaedas tropper får lov at køre frit i landet uden at skulle frygte angreb fra koalitionen, herunder USA.

KRIGEN I YEMEN

I nogle tilfælde har koalitionen betalt dem for at opgive besættelser af byer, skriver AP.

Der er i både Barack Obamas og Donald Trumps tid som præsidenter indgået aftaler, der har gjort det muligt for terrorgruppens medlemmer at trække sig tilbage i sikkerhed med alle dens våben og køretøjer.

I andre tilfælde har koalitionsstøttede militser tilladt al-Qaeda-krigere at blive medlemmer. De kan bruges i den krig, der i et par år har hærget Yemen, fordi medlemmerne er sunni-ekstremister, der er parat til at gøre alt for at få ram på shia-krigerne fra Houtibevægelsen.

Det ses på optagelser fra kampene, hvor enheder, der får støtte af koalitionen, ses kæmpe under al-Qaeda-bannere.

Vil alliere sig med Fanden

Men som Abdel-Sattar al-Shamiri, tidligere rådgiver for guvernøren i Taiz-provinsen i Yemen, siger om hans forsøg på at få de lokale militsledere til at undlade at rekruttere al-Qaeda-krigere:

»De svarede, at de vil slå sig sammen med Fanden i kampen mod houthierne. Så Taiz er i fare. Vi slipper af med houthierne, men så vil vi hænge på terrorgrupper«.

Andre undrer sig over koalitionens kurs over for al-Qaedas krigere og grupper i den yemenitiske konflikt.

»Jo mere vi advarer, desto mere udstyr får de«, siger en tidligere sikkerhedsembedsmand i provinsen til AP.