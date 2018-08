Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Saudiarabisk ungdomsgruppe undskylder for truende 11. september-reference mod Canada De saudiarabiske myndigheder har måtte fjerne et tweet fra en uafhængig saudiarabisk ungdomsgruppe. Tweetet indeholde et billede af et fly på vej ind mod Torontos vartegn, CN Tower.

Man skal passe på, hvad man deler på de sociale medier. Den værdifulde lektie lærte en saudiarabiske ungdomsgruppe, Infographic KSA, i dag, da deres stikpille til Canada blev opfattet som en terrortrussel. Billedet viser et fly med kurs direkte mod Toronto og byens vartegn, CN Tower, der i 32 år var verdens højeste fritstående bygning. Billedet var ledsaget af teksten »Som et arabisk mundheld lyder: Den, der blander sig i noget, der ikke angår ham, finder noget, der ikke behager ham«. Now deleted, here a screenshot of the threatening Saudi "infographic" featuring an airliner headed for the Toronto skyline. pic.twitter.com/LrkCLxxjFk — Tobias Schneider (@tobiaschneider) 6. august 2018 Opslaget blev offentliggjort på Twitter. Her fik det dog ikke lov til at stå længe, før det blev fjernet, hvilket ikke er overraskende i betragtning af den igangværende diplomatiske konflikt mellem Canada og Saudi-Arabien. I et nyt tweet undskylder gruppen for opslaget. Billedet skulle ikke tolkes som en reference til terrorangrebene 11. september 2001 mod New York og Washington. Flyet på vej mod Canadas største by skulle symbolisere, at Canadas ambassadør var blevet udvist af Saudi-Arabien og nu var på vej hjem. Af de 19 gerningsmænd bag angrebet d. 11 september 2001 var 15 af dem saudiske statsborgere. Læs også: Saudi-Arabien vil sende tusindvis af studerende ud af Canada Der findes ikke mange oplysninger om Infographic KSA på nettet. Men ifølge Washington Post kan man på en hjemmeside med tilknytning til gruppen finde en beskrivelse af dem som et frivilligt non-profit projekt, der styres af en gruppe af unge saudier. Myndighederne har i første omgang lukket for Infographic KSA's twitterprofil, indtil en undersøgelse af situationen er gennemført. Konflikten mellem de to lande startede, da Canadas udenrigsminister, opfordrede de saudiarabiske myndigheder til at frigive to fængslede systemkritikere. Det har affødt en række sanktioner fra det mellemøstlige kongedømme. Senest har Saudi-Arabien meddelt, at de vil trække tusindvis af udvekslingsstuderende i Canada ud af landet.