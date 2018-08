Hedebølgen kræver flere liv i Spanien Europa er knastør og varm. I både Spanien og Portugal kæmper hundredvis af brandfolk mod skovbrande.

Den hedebølge, som hænger tungt hen over Europa, har taget sit niende dødsoffer i Spanien.

Det meddeler spanske myndigheder tirsdag.

Dødstallet blev tirsdag opjusteret, da det blev bekræftet, at en 66-årig mand og en 75-årig kvinde begge døde af hedeslag i sidste uge.

Blandt de øvrige dødsofre er to mænd, en 40-årig tysker og en 81-årig mand, hvis nationalitet ikke er oplyst. Begge mænd gik på den berømte pilgrimsrute Camino de Santiago, da de døde af hedeslag.

I nabolandet Portugal kæmper omkring 1200 brandfolk på femte døgn mod skovbrande, som tirsdag bevæger sig længere sydpå i retning af nogle af landets kendte turistområder.

I byen Silves siger en indbygger til nyhedsbureauet Reuters, at 'det regner med aske'.

30 mennesker er kvæstet, heraf en alvorligt, i brandene omkring en af turistbyerne på Algarvekysten. De fleste behandles for mulig røgforgiftning og for brandskader. Indbyggere og turister er evakueret fra området.

I den spanske region Valencia kæmper brandfolk ligeledes mod skovbrande, der foreløbig har fået myndighederne til at evakuere omkring 2500 indbyggere.

Både Spanien og Portugal var tæt på at sætte nye varmerekorder i weekenden.

I Spanien nåede temperaturen op på 46,6 i El Granado, mens den i Portugal kom op på 46,4 i Alvega, oplyser den internationale sammenslutning af meteorologer, WMO.

Uger med bagende solskin, blå himmel og temperaturer, der er tæt på at slå nye varmerekorder, har skabt tørker og forårsaget skovbrande både i nord og syd af Europa.

Det kunne den tyske astronaut Alexander Gerst konstatere, da han efter flere dages natflyvning endelig fik en chance for at fotografere vores planet fra Den Internationale Rumstation, der svæver 400 kilometer over Jorden.

»Synet er chokerende. Alt, hvad der burde være grønt, er udtørret og brunt«, skriver han på Twitter.

ritzau