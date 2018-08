Lina og Joel vil have feministisk opdragelse med vilde piger og empatiske drenge

Jeg tvivler på, at Lina og Joel Hirsch ser, hvad der foregår ved siden af dem.

Fotografen skæver nervøst over mod treårige Katja med det tunge, mørke pandehår. Hun har stablet sin enorme tøjhest op på ryglænet af familiens sofa og klatrer nu selv op for at ride på den. De skal på eventyr.

»Hoppla häst!«, råber hun.

Hendes mor vender sig om.

»Katja, nu kan vi jo næsten ikke tale sammen. Kom med herned, og snak lidt med os«, siger Lina og rækker bagover for at justere hestens foruroligende hældning.

Vi befinder os i en rødmalet spisestue på en villavej i Malmö. Op ad væggen hviler en indrammet Frida Kahlo-plakat. I hjørnet står familiens køleskab, som på grund af køkkenets byggerod er midlertidigt eksileret i stuen.

Her bor familien Hirsch. Lina, Joel og deres to døtre, Katja og Zoey. Vi har inviteret os selv på besøg hos dem, fordi vi er nysgerrige på den svenske feminisme.

Det europæiske analyseinstitut Eurobarometer undersøgte i 2017 europæeres holdning til kønsstereotyper såsom f.eks., at mænd skal tjene penge, og kvinder skal passe hjemmet.

Sverige er absolut det land, hvor færrest er enige i de fordomme. Danmark følger efter på en andenplads. Men et godt stykke efter.

Med alle de private skoler føles det ret utrygt at skulle have vores børn i skole snart Joel Hirsch

Sverige er et land af feminister med et feministisk parti og sågar en feministisk udenrigspolitik. Ganske vist har partiet Feministiskt Initiativ ikke store chancer for at komme ind efter valget om en måneds tid, men vi vil gerne vide, hvorfor feminismen fylder så meget i Sverige.

Så inden den store tur går til Stockholm, har jeg snydt lidt med en afstikker til Malmö, hvor jeg skal se, hvordan en erklæret feministisk familie lever. En slags journalistikkens ækvivalent til at have snittet grøntsagerne, inden tv-køkkenets kamera ruller.

Lina og Joel ser sig selv som feminister, og siden de fik deres første datter, har de været en del af en feministisk forældregruppe. For det med ligestillingen ligger dem virkelig på sinde her i villaen.

»For mig handler feminisme om, at mennesker skal have samme muligheder og rettigheder, uanset hvilket køn de har«, siger Lina.

»Det bliver meget tydeligt i børneopdragelse. Allerede mens børnene stadig ligger i maven, har mange mennesker fundet ud af, om det er en pige eller dreng, og så har de bestemte ideer om, hvem børnene er. Det er trist, synes jeg«.

Hun skænker kaffe, mens Joel sætter etårige Zoey ned i en barnestol og giver hende en grøn plastikgaffel i hånden. Hun sætter straks kursen mod midten af bordet og sin fars nybagte tærte.

Dominante drenge og rolige piger

Lina mener, at den kønsstereotype tilgang til småbørn påvirker deres muligheder. Så hun og Joel gør, hvad de kan, for at give deres døtre så meget plads, som to sønner ville have fået. De skal lege vildt og blive hørt. Linas søster har drengebørn, og derhjemme er opgaven at fremme empati og bløde sider. For alt for mange steder er det modsatte tilfældet, mener parret. Nede i børnehaven for eksempel. Hvor de mærker, at drengene bliver dominante og får lov til at tage mere plads. Og pigerne skal være rolige. Holde lidt igen.

Foto: Finn Frandsen Familien Hirsch er den eneste af etnisk svensk baggrund mellem gynger og rutsjebaner, for lige op ad ligger det udsatte boligområde Rosengård, hvor over 80 procent af indbyggerne har anden etnisk oprindelse.

»Børnene lærer sig jo hurtigt, at hvis de gør noget bestemt, så får de en positiv feedback. Hvis pigerne er fine prinsesser, så bliver de voksne glade. Hvis drengene leger med dukker, bliver faren utilfreds«, siger Lina. »Samtidig tror jeg, at de her to børn har fået plads. Det føles ikke, som om de er så undertrykte. De tager den plads, de vil have«, tilføjer Joel.

Men det svenske forældrepar har også gjort sig umage. Med at præge børnenes opførsel og med selv at gå foran som rollemodeller, uanset om det indebærer lige barsel eller fælles varetagelse af de huslige pligter. Som køkkenhelvedet ude bagved, der tager lige meget tid med hammer og spartel fra dem begge.

Da Lina var gravid, holdt Joel sig også fra alkohol. Han nævnte det på biblioteket, hvor han arbejder, og en af kollegaerne mente, at det var det mest solidariske, han nogensinde havde hørt.

»Det føltes indlysende for mig. Men det blev jo klart, at der er mange, som slet ikke overvejer den slags«, siger han.

Katja har valgt at blæse på Linas formaning om det med hesten og ryglænet og larmen og faren for at brække både arme og ben. Hun har nu tøjret sin hvide ganger til persiennesnoren og synger lystigt på en sang, mens hun rider derudad. Zoey ser misundeligt på.

»Katja, nu har du jo sat hesten fast. Du må løsne den«, siger deres mor .

»Jamen det vil jeg ikke!«.

»Men det vil jeg. Katja ... Du vil have så meget opmærksomhed. Sådan må du ikke gøre, du skal sætte dig ned. Du er jo ikke Pippi deroppe«.

»Jovist er jeg Pippi! Hoppla Pippi! Hoppla häst! Vi drar!«, råber den treårige.

Venstresnoet feminisme

Vi beslutter at fortrække til den lokale park, hvor familien ofte holder til, fordi der er små kanaler, hvor børnene kan lege i vandet, når heden er værst. Katja smider tøjet, så snart vi kommer frem.

Familien er den eneste af etnisk svensk baggrund mellem gynger og rutsjebaner, for lige op ad ligger det udsatte boligområde Rosengård, hvor over 80 procent af indbyggerne har anden etnisk oprindelse. I Småland, hvor Joel kommer fra, spørger hans forældre, hvordan de tør gå ud på gaden i Malmö. Men de to er mere bange for reaktionen på indvandrerne end for indvandrerne selv.

Foto: Finn Frandsen Lina og Joel Hirsch vil ikke stemme på Feministiskt Initiativ, Sveriges feministiske parti. »De er jo til midten eller et højreparti, så dem ville jeg aldrig kunne stemme på«, siger Joel.

»Vi har været på gaden og protestere mod Sverigedemokraterna, Swedish Defence League og Nordiska Motståndsrörelsen. Alle dem, som har udset Malmö som et forfærdeligt sted. Det er jo vigtigt, at man siger, at man ikke holder med den slags«, siger Joel.

Når de går til valg i september, vil de da også placere deres stemme så langt fra højrefløjen som muligt. Fra indvandrerfjendskheden og fra det konservative. Derfor afviser de begge blankt, da jeg forhører mig om Feministiskt Initiativ, Sveriges feministiske parti, der startede tilbage i 2005 og siden har spredt sig til Norge, Finland og Danmark.

»De er jo til midten eller et højreparti, så dem ville jeg aldrig kunne stemme på«, siger Joel og skæver over mod Katja, der leger ved vandet – nu med en plastikhest i mindre model. To jævnaldrende børn taler til hende, og den før så selvsikre treårige er pludselig stille.

»Man må også have et venstreorienteret perspektiv«, supplerer Lina.

»Det er ikke bare, at kvinder i middelklassen skal have deres rettigheder, for nu er det vores tur og skidt med alle andre. Man må også tage hensyn til andre mennesker og miljøet«.

Katja vender om og går over mod os. De andre børn driller, og hun ved ikke, hvad hun skal stille op.

»Vil du ikke have sand på dit legetøj? Så må du sige stop til dem«, siger Lina.

»I skal være søde kammerater, kan du sige til dem«.

Hun tager sin datter i hånden og går med over for at rede trådene ud.

»Med alle de private skoler føles det ret utrygt at skulle have vores børn i skole snart«, pointerer Joel.

Han har ingen tiltro til, at Feministiskt Initiativ mener noget fornuftigt om den sag, »for de er klassiske liberale, så man ved jo ikke, hvor man har dem«. Han griner undskyldende.

Idealer og standpunkter

At fremme ligestillingen mellem kønnene ligger 95 procent af svenskerne personligt på sinde, viser Eurobarometers undersøgelse fra 2017. Til sammenligning er det en personlig mærkesag for 75 procent af danskerne.

Men at alle svenskere vil kalde sig feminister, giver Joel ikke meget for. Det er praktikken, der er vigtig. Så vi vender tilbage til det med praktikken. For hvad laver man egentlig i den der feministiske forældregruppe?

Foto: Finn Frandsen Lina og Joel ser sig selv som feminister, og siden de fik deres første datter, har de været en del af en feministisk forældregruppe. For det med ligestillingen ligger dem virkelig på sinde her i villaen.

»Det er ret uambitiøst«, fortæller Lina, der er vendt tilbage fra kammeratkrisen.

»Vi oplevede et behov for at diskutere feministiske spørgsmål, så nu mødes vi indimellem med en gruppe familier. Så leger børnene sammen, og forældrene snakker lidt. Man får nogle litteraturtips, og vi plejer at have et tema«.

De fleste dage er både Lina og Joel trætte, så det er knapt med tid til at diskutere idealer og standpunkter. De vil undgå at gro fast i rutinerne, og det er forældregruppen et middel mod. Men indimellem kan det også ligesom blive lidt fortænkt med al feminismen, erkender Lina. Faktisk kan praktikken blive ret upraktisk. Inden de fik Katja, havde de aftalt, at amningen ikke skulle være en hindring for ligestilling. Så de købte en pumpe og planlagde at pumpe mælk ud, så Joel kunne dele ammeoplevelsen.

»Vi fandt ret hurtigt ud af, at det ikke holdt«, griner Lina.

»Det tog vildt lang tid at sidde og pumpe ud. Det endte jo med, at madningen tog dobbelt så lang tid, som det behøvede. Samtidig med at huset bare forfaldt«.