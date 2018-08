Ekspert: USA's nye militære rumstyrke er lidt pjattet - men baggrunden er alvorlig nok Den amerikanske plan om at oprette en militær styrke til rummet er hovedsageligt et defensivt træk fra det amerikanske militær.

»Som præsident Trump har sagt: Det er ikke nok at have en amerikansk tilstedeværelse i rummet. Vi skal have en amerikanske dominans i rummet«.

Udtalelsen fra USA's vicepræsident, Mike Pence, der stammer fra gårsdagens annoncering af en ny separat rumstyrke, kan skabe billeder af virkeliggørelsen af en Sci-Fi-fans drøm om håndholdte laservåben og krig i rummet.

Men der er langt fra Star Wars-fantasier til det, som den amerikanske rumstyrke hovedsageligt skal beskæftige sig med, påpeger Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker ved Center for Militære Studier.

»Værnet skal primært have en defensiv funktion. De fleste aktiviteter, som Space Command vil få, vil sandsynligvis ikke handle om at sende våben ud i rummet, men snarere handle om at sikre de installationer, man har i rummet allerede«.

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. august 2018

Planen om at oprette et decideret værn med fokus på rummet, kalder Henrik Ø. Breitenbauch dog »en lille smule pjattet«.

»Siden 80'erne har der været et 'space command', der har ligget under flyvevåbnet, så det at lave et særskilt værn er i vidt omfang symbolpolitik«, siger seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch.

Direktør og professor ved DTU Space Kristian Pedersen skruer også ned for stjernekrigsretorikken.

»Det er mere en intern organisatorisk diskussion, end et spørgsmål om, at nu skal USA til at lave en masse 'Star Wars' a la det, Reagan lagde op til i 80'erne. Det er overhovedet ikke det, vi snakker om«, siger professor Kristian Pedersen.

Modsvar til kinesisk og russisk rumaggression

USA er verdens førende militære magt, og det er de blandt andet på grund af deres satellitter i rummet. De bruges for eksempel til at bombe præcise mål og styre droner, men er især vigtige for kommunikationen. Derfor er amerikanerne også dem, der er mest sårbare i rummet, fortæller seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch.

»USA føler, at russerne og kineserne opfører sig aggressivt i rummet ved at lave forskellige tiltag, som kan udsætte den amerikanske rumstruktur for nogle trusler. Så amerikanernes oprettelse af et 'space command' er et modsvar til det«, siger Henrik Ø. Breitenbauch.

Pentagon tager truslen mod de amerikanske satellitter alvorligt. Amerikanske efterretninger advarede i februar om, at Rusland og Kina inden for to-tre år vil kunne skyde satellitter ned. Det skriver New York Times.

»Satellitter er interessante mål. Især interne spion- og kommunikationssatellitter. De er jo rygraden i at vide, hvad der foregår, og i at kunne kommunikere med sine styrker. Derfor har man selvfølgelig fokus på at beskytte dem«, siger Kristian Pedersen, direktør og professor ved DTU Space.

Særligt Kina har ved flere lejligheder vist deres styrke i rummet. I 2007 skød de en af deres egne satellitter ned med en raket fra jorden, og i 2008 sendte de en 40 cm stor satellit i kredsløb cirka 43 kilometer fra den Internationale Rumstation. Med en fart på 28.000 kilometer i timen.

Det amerikanske rumværn, som kommer til at gå under navnet Space Force, skal oprettes i 2020, og der er sat, hvad der svarer til 58 milliarder danske kroner, af til det. Om vi reelt får Space Force at se, skal afgøres i kongressen.