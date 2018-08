Tysk politi redder mand forfulgt af egern

Tysk politi måtte torsdag redde en mand fra et egern, som manden ikke kunne slippe af med. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Ifølge avisen opdagede en tysk mand i Karlsruhe, at et egern fulgte efter ham. Efter gentagne mislykkes forsøg på at slippe af med egernet, ringede den desperate mand til politiet.

Da betjente ankom til stedet, var egernet stadig på sporet af den tyske mand. Problemet løste sig selv, da den lille gnaver uden varsel lagde sig til sove - tilsyneladende udmattet fra den lange jagt.

Betjentene på stedet kom frem til, at dyret var blevet væk fra sin mor, og havde forfulgt manden i jagten på et nyt hjem.

»Det sker ofte, at egern, som har mistet deres mor, leder efter en erstatning og fokuserer på en bestemt person«, siger Christina Krenz, der talskvinde ved det tyske politi ifølge The Guardian.

De tyske betjente delte ikke mandens bekymring for dyret og valgte at adoptere egernet, der har fået navnet Karl-Friedrich, og gøre det til det lokale politis maskot.

Efter at egernet havde sovet den ud på politistationen, blev det bragt til et dyreinternat, hvor to andre egern var blevet indleveret efter lignende episoder, dog uden at ordensmagten var blevet tilkaldt.

ritzau