Nord Stream 2: Vi har løbende været i dialog med de danske myndigheder om den alternative linjeføring

Hensynet til miljøet og skibstrafikken er ifølge den internationale havret de eneste argumenter, som den danske regering kan bruge til at afvise den alternative linjeføring af den omstridte russiske gasledning gennem den danske maritime økonomiske zone nord for Bornholm frem til Tyskland.

Ruten berører mindst et beskyttet naturområde i Danmark, stenrevet Davids Banke med store muslingeforkomster. Arbejdet med gasledningen vil i givet fald også skulle finde sted i Bornholms Gat, som er det farvand, næsten hele skibstrafikken ind og ud af Østersøen går igennem. Ifølge Søfartsstyrelsens opgørelser passerer op mod 40.000 lastskibe, olietankere og færger årligt gennem farvandet.

Men ifølge en repræsentant for Nord Stream 2, der er kontrolleret af den russiske stat gennem naturgasgiganten Gazprom, vil der ikke være så væsentlige miljø- og trafikproblemer i området, at de kan bremse den alternative løsning.

Dialogen er i gang

»Vi har været i dialog med de danske myndigheder om ruten og har allerede taget hensyn til deres bemærkninger i vores endelige VVM-rapport (miljøvurderingsrapport, red.), der blev indsendt i dag sammen med ansøgningen«, siger Nord Stream 2's danske talskvinde, Markela Dedopoulos. Hun vil ikke kommentere dagens ansøgning yderligere.

Det er Energistyrelsen, som behandler Nord Stream 2's ansøgning.

Den russiske 'Plan B' nord om Bornholm vil blive omkring 175 kilometer længere - og dermed også dyrere - end plan A linjeføringen syd om Bornholm. Samlet vil gasledningen blive mere end 1.300 kilometer lang.

Da russerne for ti år siden indledte arbejdet med Nord Stream 1 gasledning gennem Østersøen undersøgte man også linjeføringen nord om Bornholm, men dengang fandt man i samarbejde med de danske myndigheder frem til, at den sydlige linjeføring ville være mindst indgribende overfor miljøet. Den daværende VK-regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen sagde dengang god for en gasledning syd om Bornholm.

Den russisk kontrollerede Nord Stream 2 gruppe, der står for byggeriet af den nye russisk-tyske gasledning i Østersøen har heller ikke endeligt opgivet at få den danske regering til at godkende den foretrukne 'Plan A' linjeføring gennem dansk nationalt farvand og parallelt med den eksisterende Nord Stream 1 ledning.

»Den nye ansøgning erstatter ikke den nuværende ansøgning, der blev ansøgt om i april 2017. Nord Stream 2 understreger, at den oprindelige ansøgning er den mest optimale i forhold til anlæg af rørledningerne i dansk farvand og forbliver dermed den foretrukne rute«, skriver selskabet i en pressemeddelelse.