USA tabte en halv billion kroner i juli

76,9 milliarder dollar. Omtrent 503 milliarder kroner. Eller på jævnt dansk: En halv billion kroner.

Beløbet er det underskud, som den føderale stat i USA har noteret for juli måned. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Underskuddet er resultatet af den føderale stats indtægter og udgifter. De enkelte delstaters økonomi er dermed ikke regnet med.

AP har hentet tallene i en rapport fra det amerikanske finansministerium, der skriver, at staten i USA i de første ti måneder af sit regnskabsår har indkasseret et minus på 684 milliarder dollar - eller omkring 4,5 billioner kroner. Det vil i så fald være det største underskud i seks år.

Det er en stigning på 20 procent fra samme periode sidste regnskabsår, noterer AP.

Den amerikanske økonomi er ellers præget af lav arbejdsløshed, og indtægterne er egentlig også steget med en procent på trods af at et stort fald i indtægten fra selskabsskatter.

Til gengæld har der været vokseværk på udgiftssiden, som er vokset 4,4 procent. Her er særligt to poster vokset ifølge AP. Den ene er de penge, som Kongressen tidligere på året vedtog at bruge på nye militærprojekter.

Den anden er stadigt voksende udgifter til statsgælden.

I sidste måned opjusterede den amerikanske regering sit estimat over underskuddet på statsbudgettet. Nu forventes underskuddet igen at vokse over en billion dollar - cirka 6,5 billioner kroner.

