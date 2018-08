Livreddere slår alarm: Tyske børn drukner, mens forældrene ser på deres mobiler Antallet af druknede i Tyskland vokser og vokser. Nu slår livredderne mobil-alarm.

Sommeren har været lang, ekstremt varm og kostet knapt 300 mennesker livet i drukneulykker i Tyskland.

Det får nu livredderne til at slå alarm, fordi især de tyske børn simpelthen er for dårlige til at svømme og forældrene for dårlige til at holde øje med dem, når de er i vandet.

»Alt for få forældre og bedsteforældre følger det helt enkle råd: læg din smartphone væk, når dine børn eller børnebørn er i vandet«, siger Achim Wiese, talsmand for livsreddernes organisation.

Livreddernes organisation, DLRG, som er den største i verden med 1,8 millioner medlemmer og 40.000 frivillige mennesker på vagt ved strande og søer, advarer mod sammenhængen mellem børn i problemer i vandet og fraværende forældre, som har for travlt med deres mobiltelefoner til at opdage vanskelighederne.

Problemet gælder også i offentlige svømmebade.

»Hver dag oplever vi, at folk betragter en swimmingpool som en børnehave og simpelthen ikke er opmærksomme. Før i tiden gik forældre og bedsteforældrene ned i vandet sammen med deres børn. Men flere og flere er så optagede af deres telefoner, at de hverken ser sig for eller holder øje med børnene. Det er virkelig trist, at forældre opfører sig så uopmærksomt nu om dage«, siger Peter Harzheim fra den tyske sammenslutning af svømmebade til flere medier.

279 druknede i Tyskland

I årets syv første måneder er 279 mennesker druknet i Tyskland, det er 37 flere end sidste år, oplyser Livreddernes Forbund, DLRG. De fleste, 250, har mødt druknedøden i indlandet, 116 i tyske søer, 104 i floder, 19 i et svømmebad og 11 i kanaler. 29 mennesker er druknet ud for tyske strande i havet.

»De steder er særligt farlige, fordi der oftest ikke er nogen livreddere der«, pointerer Achim Wiese fra livreddernes forbund og opfordrer kommunerne til at sende redningspersonale ud til søerne, der er ekstremt populære udflugtsmål omkring storbyerne i det varme vejr.

20 børn blande de druknede

Blandt de druknede i år er 20 børn under 15 år samt 40 unge i alderen mellem 16 og 25 år. Senest druknede en 7-årig dreng i en swimmingpool i byen Marktredwitz i Bayern.

Også i de seneste år har antallet af druknede i Tyskland været stigende. Hovedårsagen er, at tyskerne er for dårlige til at svømme, især børn. En meningsmåling fra meningsinstituttet Forsa viser, at 60 procent af børn mellem 6 og 10 år ikke er sikre svømmere.

Ifølge Achim Wiese er svømmeundervisningen ofte for dårlig.

Ved for lidt om vandet

En af grundene er, at der er skåret ned på svømmeundervisningen, samt at tyske forældre er nødt til at arbejde meget for at få økonomien til at hænge sammen, så der er ikke tid til at tage børnene til svømning, mener livredderne.

»Folk har simpelthen for lidt viden om vand og svømmeforhold. Man må tage hensyn til temperaturen og forholdene i det vand, man bader i. Vi har oplevet mange gange, at badende får krampe i et ben midt ude i en sø og går i panik, fordi de ikke aner, hvad de skal gøre«, siger Alex Dietrich, talsmand for de tyske svømmeres organisation DSV til flere medier.