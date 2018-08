I Sverige har spekulationerne om bølge af bilafbrændinger frit løb Brandene var bandernes protest mod politiet og ikke politisk motiverede, mener politiet. Alligevel spekulerer svenske politikere om baggrunden for brandene, og det burde de holde sig for gode til.

Svenskerne prøver stadig at forstå, hvad der skete mandag aften, da omkring 150 biler pludselig stod i brand i flere svenske byer som Göteborg, Uppsala, Trollhättan, Alafors og Åkersberga.

Det forstående svenske valg 9. september betyder, at mange straks sagde, at brandene var politisk motiverede. Politiet siger dog, at intet peger på, at hændelserne har et politisk motiv. I stedet tror man, at brandene kan være en reaktion på politiets tilstedeværelse i områderne, fortæller Thomas Fuxborg, der er pressetalsmand for politiet i området omkring Göteborg.

Politiet har sat tv-kameraer op i boligområderne for at overvåge bandeaktiviteter, og det gør det svært for banderne at operere. Banderne består af unge andengenerationsindvandrere, der sælger stoffer i gaderne. Banderne er i konflikt med hinanden, og der har tidligere været skyderier i områderne, siger Thomas Fuxborg.

I det hele taget er det ikke meget, politiet fortæller om brandene, men flere personer har været anholdt. Den ene blev anholdt i Tyrkiet, efter at han var fløjet fra Sverige tirsdag morgen. Desuden blev tre personer anholdt onsdag, men dommeren løslod dem igen, da de var mindreårige.

Politiet tror, at alene i området omkring Göteborg har 40-60 personer været involveret i brandene, der startede på samme tid flere forskellige steder i hele Vestsverige. Koordineringen er sandsynligvis foregået via sociale medier, og derfor leder politiet efter spor på internettet i efterforskningen.

’False flag’ eller ’false false flag’?

En del svenskere har formuleret deres egne teorier, om hvem der står bag.

Venstrefløjen beskyldte hurtigt den ekstreme højrefløj for at stå bag. Et rigsdagsmedlem for Vänsterpartiet, Daniel Riazat, skrev tirsdag morgen på Twitter, at »det skulle ikke undre mig, hvis højreekstreme var indblandede på nogen måde«.

Han ønsker ikke at snakke med Politiken om tweetet, men da da det svenske dagblad Expressen spurgte, hvad han baserede sit tweet på, var svaret, at han blot havde sagt, at han ikke ville blive overrasket, hvis højrefløjen var involveret. Ikke, at det nødvendigvis var sådan.

På venstrefløjen har der også været teorier om, at højrefløjen stod bag brandene. De højreekstreme ville lave en såkaldt ’false flag operation’, hvor det skulle se ud, som om brandene var opstået på grund af problemer med indvandrerbanderne.

Hvis det var en test af, om man kan holde hovedet koldt i en kaotisk situation, så dumper de svenske politikere Csaba Perlenberg, Göteborgs-Tidningen

På højrefløjen var der til gengæld beskyldninger om, at den venstreorienterede gruppe Antifascistisk Aktion stod bag. Teorien var, at antifascisterne iscenesatte angrebet, så det skulle se ud, som om de højreekstreme havde lavet en ’false flag operation’.

Johan Hedin fra det socialliberale Centerpartiet var mere afdæmpet, da han på Twitter kommenterede angrebet. Han skrev, at der kun var én dagsorden for brandene: »De vil have, at valget skal handle om bilbrande«.

Politiet har ikke fundet spor på, at teorierne holder vand.

»Vi tror ikke, det har noget med politik at gøre, men vi kender ikke motivet endnu«, siger pressetalsmand Thomas Fuxborg.

Dumper stresstest

Politiets udmelding betyder nu, at de svenske politikere bliver kritiseret for deres kommentarer efter brandene.