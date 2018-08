De svenske socialdemokrater er i krise

Hvis den svenske statsminister, Stefan Löfven, synes, at den svenske valgkamp allerede er hård, og han har brug for lidt opmuntring, skal han ikke kigge på meningsmålingerne. Socialdemokraterna, som han står i spidsen for, er midt i en historisk nedtur.

Da han vandt regeringsmagten ved sidste valg, fik det stolte gamle velfærdsparti 31 procent af stemmerne. I den seneste måling, som analyseinstituttet Novus har gennemført for den nationale tv-station SVT, står Socialdemokraterna til at få 24 procent af stemmerne.

Svenskerne går til valg søndag 9. september. Meningsmålingerne viser, at der kan blive vendt op og ned på den svenske Riksdag, hvor det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna står til at få mere end 20 procent af stemmerne. Valgkampen har i høj grad handlet om de mange migranter og flygtninge, der er kommet til Sverige de seneste år.

Det huer ikke partiet, der mener, at man har opbygget det svenske velfærdssamfund, og som for 10 år siden lå på den gode side af 40 procent, når svenskerne blev spurgt, hvem de ville stemme på.

Folk vil stemme mod regeringen, men ikke for noget andet. Det samme skete ved forrige valg i 2014 Stig-Björn Ljunggreen, politolog

Det er svært at begribe for medlemmerne, at tiderne har skiftet, vurderer politolog Stig-Björn Ljunggreen, der beskæftiger sig indgående med partiet.

»Hvis du taler med en aktiv socialdemokrat, vil vedkommende tro, at partiet stadig burde ligge til 40 procent, og at alt snart vender tilbage til det normale«, siger Stig-Björn Ljunggreen.

Hvem skal ikke have magten?

De svenske socialdemokrater er nødt til at forny sig selv, hvis de ikke vil dø, vurderer Ulf Bjereld, der er professor i statskundskab ved Göteborgs Universitet og erklæret socialdemokrat.

»Socialdemokraterna skal finde en ny profil. Partiet har ledet landet i godt 80 år, men nye tider er kommet. Vi har fået et nyt politisk landskab, og andre gamle partier har det også svært. Sådan er det for socialdemokrater i hele Europa«, siger han.

Med 3 uger til valget er der efterhånden ikke meget, Socialdemokraterna kan gøre for at vende skuden. Svenskerne er utilfredse med tingenes tilstand, fordi pensionen er for lav, det er for dyrt at køre i bil, togene er for besværlige, og der hverken har været styr på indvandringen eller retsområdet, fortæller Stig-Björn Ljunggreen. De problemer har Socialdemokraterna ikke kunnet give klare løsninger på, men det har nogle af de andre partier.

»Sverigedemokraterna er blevet store, fordi folk leder efter et parti, der kan gøre noget ved indvandringsproblemerne«, siger Stig-Björn Ljunggreen.

Ganske vist strammede Socialdemokraterna asylreglerne, efter at Sverige modtog 162.877 asylansøgere i 2015, men alligevel valgte man tidligere i år at give amnesti til 9.000 afrikanere, så de kunne fuldføre deres uddannelse, inden de skulle sendes tilbage.

»Derfor ved folk ikke, hvor Socialdemokraterna står i forhold til integrationsområdet, men de ved, hvor Sverigedemokraterna står«, siger Stig-Björn Ljunggreen.

Den grundlæggende mangel på tillid betyder, at når svenskerne går til valg, handler valget ikke om, hvem der skal have magten. Det handler om, hvem der ikke skal have magten.

»Folk vil stemme mod regeringen, men ikke for noget andet. Det samme skete ved forrige valg i 2014. Der vandt Socialdemokraterna ikke valget. Der tabte Alliansen«, siger Ljunggreen med henvisning til den borgerlige regering, der var ledet af Moderaternas Fredrik Reinfeldt.

Den socialdemokratiske kriseplan

Fredag skrev den svenske avis Expressen, at Socialdemokraterna har iværksat en kriseplan, fordi statsminister Stefan Löfven har klaret sig dårligt i de vigtige tv-debatter. De er blandt de vigtigste måder at vinde vælgernes kryds på.