Israel lukker Gaza-grænse inden muslimsk højtid

Israel har søndag lukket sin eneste grænseovergang til Gaza-striben, Erez. Det sker, efter at to palæstinensere fredag blev skudt ved grænsen af israelere.

Den israelske forsvarsminister, Avigdor Lieberman, forklarer, at grænselukningen skyldes 'voldelige episoder ved grænsen i fredags'.

Grænselukningen er blevet bekræftet fra palæstinensisk side. Nødhjælp kan stadig passere. Det samme kan palæstinensere, der rejser ind i enklaven.

Lukningen kommer, få dage før at den muslimske højtid eid al-adha finder sted. Den kan derfor forhindre folk i at rejse for at fejre højtiden.

Fejringen af eid al-adha løber fra mandag aften til torsdag aften. Israel har ikke oplyst, hvor længe grænselukningen vil vare.

Protester ved grænsen til Gaza-striben endte fredag med to døde palæstinensere. Ingen israelere blev såret.

Den eneste anden grænseovergang til Gaza-striben deles med Egypten. Rafah-overgangen har primært være lukket i de seneste år, men det har været stort set åben siden midten af maj.

ritzau